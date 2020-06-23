Arabada baskın yediler

Lefkoşa’da park halinde bulunan bir araca yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tutuklanan zanlılar Mehmet Arif Bozkurt ve Özcan Demı̇rkısan dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Sakallı, 22.06.2020 tarihinde 16.10 raddelerinde PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir Polis ekibi tarafından Şht. Mustafa Ertan sokak üzerinde park halinde bulunan JT 447 plakalı Mazda Familia marka araç içerisinde şüpheli olarak tespit edilen Zanlı 1 Mehmet Arif Bozkurt’ un üzerinde yapılan aramada tasarrufunda 8 adet pembe renk uyuşturucu içerdiğine inanılan haplar bulunup, ikametgahında yapılan aramada toplam 33 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, akabinde Zanlı 1’den yapılan soruşturmada söz konusu hapları Zanlı 2 Özcan Demı̇rkısan’ dan 50 adet olarak 4 bin TL karşılığında aldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı 2 Özcan Demı̇rkısan’ın Lefkoşa’da tespit edildiği esnada Polisi fark etmesi üzerine tasarrufunda bulundurduğu 50 adet pembe renk uyuşturucu içerdiğine inanılan hapları atıp kullanımında bulunan LY 185 plakalı Renault Fluence marka aracıyla olay yerinden hızla uzaklaştığını ve atılan hapların emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlı 2’nin Lefkoşa’da tespit edilip ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda 300 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hapların da bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlıların gönüllü ifade verdiğini ve teyitlerinin yapılması gerektiğini ayrıca aranan haplar ile bir kişi olduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.