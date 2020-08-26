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Araçla denize uçtu

Mersinlik Kaplıca 3-4 km’leri arası, eski asfalt yol üzerinde meydana gelen trafik kazasında araç denize uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:20
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Araçla denize uçtu

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 01:15 raddelerinde, Mersinlik Kaplıca 3-4 km’leri arası, eski asfalt yol üzerinde, Karakum Girne’de sakin Aytaç ABAY (E-26) yönetimindeki HK 471 plakalı araç ile Batı istikametinden Doğu istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu sola viraj üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun solundan yoldan çıkarak 17 metre derinlikte ki deniz kenarında bulunan kaya parçalarına aracının ön kısmı ile vurarak vurmaya müteakip araç bir takla atıp deniz içerisine tavanı üzerinde durmak suretiyle hasarla neticelenen bir trafik kazası meydana gelmiştir.

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