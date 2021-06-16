Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aranan bir kişi daha var
Aranan bir kişi daha var
Aranan iki kişi daha var!
Aranan iki kişi daha var!
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Evi soyup soğana çevirmiş
Evi soyup soğana çevirmiş
10 yıl hapis cezası
10 yıl hapis cezası

Aranan bir kişi daha var

Girne’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde ( hint keneviri) tasarrufu suçundan tutuklanan T.T.A. (E-19) ve T.M.D.(E-18)  mahkemeye çıkarıldı.

16 Haziran 2021 Çarşamba 08:26
275 Okunma
Aranan bir kişi daha var

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Mert Gürtuna, 15.06.2021 tarihinde, saat 00.10 sıralarında Girne Adli Şube ekiplerinin Şht.Temel Şimşir sokak üzerinde, park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen T.T.A. (E-19) ve T.M.D.(E-18)’nin üzerlerinde ve konu araçta arama yaptıklarını söyledi.

Polis, yapılan aramada bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, zanlılardan yapılan soruşturmada aranan bir şahıstan 300 TLye bir gram uyuşturucu aldıklarını itiraf ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlılardan T.T.A’nın gönüllü ifade verdiğini, teyit ve tekzibinin yapılacağını açıkladı.

Bulunan uyuşturucunun analize gönderileceğini ifade eden polis, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yağcıoğlu: Her İsteyen, Her İstediği Yere Gidip İstediğini Yapamaz
Yağcıoğlu: Her İsteyen, Her İstediği Yere Gidip İstediğini Yapamaz
Büyükyılmaz: Bizim Doğal Gaza Geçmemiz Lazım
Büyükyılmaz: Bizim Doğal Gaza Geçmemiz Lazım
Akıncı seçimlerde kaldı
Akıncı seçimlerde kaldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim