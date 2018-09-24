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Arasta’yı mesken tuttular

Başkent Lefkoşa’da, madde bağımlıları ve evsizler, şimdi de Arasta bölgesine dadandılar. Baf Sokak’ta bulunan Vakıflar İdaresi’ne ait boş dükkanlar, evsizlerin ve madde bağımlılarının yuvası oldu

24 Eylül 2018 Pazartesi 10:45
Arasta’yı mesken tuttular

Havadis'ten Kardelen Göksu'nun haberine göre, Başkent Lefkoşa’da, madde bağımlıları ve evsizler, şimdi de Arasta bölgesine dadandılar. Baf Sokak’ta bulunan Vakıflar İdaresi’ne ait boş dükkanlar, evsizlerin ve madde bağımlılarının yuvası oldu.

YENİ ADERES ARASTA: Lefkoşa’da, madde bağımlıları ve evsizler, kaderine terk edilen tarihi binaların müdavimi oldu. Bir dönem Surlariçi’ndeki viraneleri kullanan madde bağımlıları ve evsizlerin yeni adresi, Baf Sokak’ta bulunan Vakıflar İdaresi’ne ait boş dükkanlar

BÖLGE ESNAFI TEDİRGİN: Baf Sokak’ta faaliyet gösteren esnaf, Vakıflar İdaresi’ne ait boş dükkanların işgal edilmesinden rahatsız. Bölgenin bir suç merkezi haline dönüşmesinden endişe duyan esnaf, yetkililerin ciddi tedbirler almasını istiyor

Tarihi Arasta Çarşısı’nda, Baf Sokak’ta bulunan ve Vakıflar İdaresi’ne ait olan bazı dükkanlar geceleri evsizlere ve madde bağımlılarına ev sahipliği yapıyor.

Vakıflar İdaresi tarafından vatandaşa kiralanan bu dükkanların yasal olarak çalışır durumda olması gerekiyor ancak Vakıflar İdaresi’ne ait işyerleri kaderine terk edilmiş durumda. Yasayı uygulayan olmadığı gibi denetim de yok.

Bölge esnafı tedirgin

Baf Sokak’ta faaliyet gösteren esnaflar, geceleri bu dükkanlarda barınan kişilerden rahatsız.

Bölge esnafı, “Bu dükkanların yasal olarak Vakıflar İdaresi tarafından denetlenmesi gerekli fakat herhangi bir yetkili tarafından bugüne kadar bir denetim yapılmadı, bu bölge unutulmuş durumda. Bizim isteğimiz Vakıflar İdaresi’nin, Turizm Bakanlığı’nın ve yetkili mercilerin bu işe el atmasıdır” dedi.

Kiracılara ulaşılamıyor

Havadis’e konuşan esnafı, “İşletme kurmak istemeyen, sadece bir dükkanı olsun isteyenlere kiralanan bu dükkanların boş kalması Lefkoşa’nın canlılığını bozarken aynı zamanda bir işletme sahibi olmak isteyenlerin de önünü kapatıyor. Kiracılara ulaşmak ve dükkanlarında yaşananları iletmek istediğimizde ise ulaşamıyoruz” dedi.

Havadis Gazetesi

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LEFKOŞAArastaMadde BağımlılarıEvsizlerYuvaHaberGündemKıbrıs
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