Arıkan ve Özçelik'ten "Atun" açıklaması...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Arıkan ile KIB-TEK İdari ve Mali Genel Müdür yardımcısı Mehmet Özçelik, Kıbrıs Türk Elektrik çalışanları Sendikasının bir süredir devam eden iş başı yapmama eyleminin, KIB-TEK Yönetimi ile EL-SEN arasında imzalanan antlaşma ile tamamen kaldırılmasına ilişkin gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Olayla ilgili isimlerinin karıştırıldığı haberin yayınlanması sonrasında yanıt hakkını kullanan Arıkan ve Özçelik şu açıklamalarda bulundu.

Kurum Sendikasını Ülkeyi karanlığa boğacağının anlaşılması üzerine KIB-TEK Yönetim kurulu tarafından arabulucu olarak görevlendirilen KIB-TEK İdari ve Mali Genel Müdür yardımcısı Mehmet Özçelik gerekli temasları sonrasında Sendikanın taleplerini iletmek üzere Sayın Bakanı aramış bir türlü temas kuramamıştır. Talepleri mesaj olarak ileten Özçelik’ e Sayın Bakandan yanıt verilmemiştir. Durumun ciddiyeti Sayın Başbakana aktarılmıştır. Sayın Başbakandan ‘’Memleketi karanlığa bırakamayız, gereken yapılacaktır’’ cevabı alınmış ve eylemi sonlandıran metin cumartesi günü imzalanmıştır.

Saygıyla kamuoyu bilgisine sunulur.

MEHMET ÖZÇELİK ÖZGÜR ARIKAN

KIB- TEK İDARİ VE MALİ GENL. MÜDÜR YARDIMCISI KIB-TEK YÖNETİM K. ÜYESİ