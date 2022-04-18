Künye
Kıbrıs 25
kapalı
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 yıl hapis cezası aldı!
3 yıl hapis cezası aldı!
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Öldürmek için bıçakladı!
Öldürmek için bıçakladı!
Mağusa'da Down Sendromlu kıza tecavüz
Mağusa'da Down Sendromlu kıza tecavüz
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...

Arıkan ve Özçelik'ten "Atun" açıklaması...

Arıkan ve Özçelik: ‘’ Anlaşma metninin imzalanması öncesinde Sayın Bakan Sunat Atun’ a ulaşılamamıştır.’’

18 Nisan 2022 Pazartesi 18:44
624 Okunma
Arıkan ve Özçelik'ten "Atun" açıklaması...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Arıkan ile KIB-TEK İdari ve Mali Genel Müdür yardımcısı Mehmet Özçelik, Kıbrıs Türk Elektrik çalışanları Sendikasının bir süredir devam eden iş başı yapmama eyleminin, KIB-TEK Yönetimi ile EL-SEN arasında imzalanan antlaşma ile tamamen kaldırılmasına ilişkin gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Olayla ilgili isimlerinin karıştırıldığı haberin yayınlanması sonrasında yanıt hakkını kullanan Arıkan ve Özçelik şu açıklamalarda bulundu.

Kurum Sendikasını Ülkeyi karanlığa boğacağının anlaşılması üzerine KIB-TEK Yönetim kurulu tarafından arabulucu olarak görevlendirilen KIB-TEK İdari ve Mali Genel Müdür yardımcısı Mehmet Özçelik gerekli temasları sonrasında Sendikanın taleplerini iletmek üzere Sayın Bakanı aramış bir türlü temas kuramamıştır. Talepleri mesaj olarak ileten Özçelik’ e Sayın Bakandan yanıt verilmemiştir. Durumun ciddiyeti Sayın Başbakana aktarılmıştır. Sayın Başbakandan ‘’Memleketi karanlığa bırakamayız, gereken yapılacaktır’’ cevabı alınmış ve eylemi sonlandıran metin cumartesi günü imzalanmıştır.

Saygıyla kamuoyu bilgisine sunulur.

MEHMET ÖZÇELİK ÖZGÜR ARIKAN

KIB- TEK İDARİ VE MALİ GENL. MÜDÜR YARDIMCISI KIB-TEK YÖNETİM K. ÜYESİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük ikramiye Lefkoşa’da
Büyük ikramiye Lefkoşa’da
Akpınar: DP, konuyu hassasiyetle ele alacaktır
Akpınar: DP, konuyu hassasiyetle ele alacaktır
Yüksel’in 15. kişisel sergisi, Lefkoşa AKM'de açıldı
Yüksel’in 15. kişisel sergisi, Lefkoşa AKM'de açıldı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim