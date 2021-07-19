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Arıklı: “20 Temmuz özgürlüğün adıdır”

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Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk askerinin 47 yıl önce adaya çıkarma yapmasıyla Kıbrıslı Türklerin özgürlüğe kavuştuğunu belirtti.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:50
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Arıklı: “20 Temmuz özgürlüğün adıdır”

Arıklı, "Bizler bugün barış ve huzur içerisinde yaşıyorsak, 20 Temmuz'da yapılan Barış Harekatı sayesindedir. Anavatan Türkiye olmasaydı, şimdi adada bir Türk yaşamını sürdürüyor olamazdı" ifadelerini kullandı.

EOKA'cıların adayı Yunanistan'a bağlama girişimlerinin engellendiğini, Yunan darbesi sonucunda adanın kan gölüne döndüğünü belirten Arıklı, "Bugünlerde Yunan darbesini EOKA katliamlarını görmeyenler de var. O dönem Türkiye olmasaydı, katliamlar devam edecekti" ifadesine yer verdi.

Kıbrıs Türkleri 47 yıldır Rumların keyfini ve Barış yönünde adım atmasını beklemiştir. Ama artık bu dönem bitmiştir. Kıbrıs Türk tarafı olarak kendi yazdığımız senaryoyu hayata geçireceğiz. Yeni senaryom uzun adı Egemen Eşitliğe Dayalı iki Devletli çözümdür. Bu 20 Temmuzu ilk kez federasyon gölgesinin dışında kutluyoruz. Mutluyuz huzurluyuz...

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Ekonomi Ve Enerji BakanıErhan Arıklı20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı
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