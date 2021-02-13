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Arıklı'dan manidar paylaşım

Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı Bakanlar Kurulu toplantısında manidar bir paylaşımda bulundu.

13 Şubat 2021 Cumartesi 18:13
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Arıklı'dan manidar paylaşım

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Bakanlar Kurulunda manidar bir paylaşımda bulundu.

 Yeni kararlar henüz açıklanmamışken paylaşım yapan Arıklı, "Allaha şükür ilk defa bilimsel veriler gördük" diyerek bir raporun kapak fotoğrafını da paylaştı.

Anımsanacağı üzere Arıklı, "Veri görmeden kapanma kararına asla imza atmam" diyerek ilginç bir çıkışta bulunmuş ve Sağlık Bakanlığına eleştiride bulunmuştu.

Bu arada Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı,  az sonra açıklama yapılması bekleniyor...

Son Güncelleme: 13.02.2021 19:19
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