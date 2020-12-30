Arıklı'dan Senin'e yanıt

HP Başkanı Yenal Senin'in Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın asgari ücret ile yaptığı son açıklama ile muhalefetteyken yaptığı açıklamayı karşılaştırarak yaptığı eleştiriye Arıklı yanıt verdi. Arıklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada derdinin piyasayı ucuzlatmak olduğunu ifade ederek "Bırakın çalışmalarımızı bitirelim. Sonra konuşuruz." yorumunda bulundu..

Erhan Arıklı'nın facebook paylaşımı şu şekilde:

"ASGARİ ÜCRETİ YETERİNCE ARTIRAMIYORSAK..."

Birileri benim bir demecimden alıntı yaparak yapmaya çalıştığımız piyasayı ucuzlatma çalışmasını çarpıtmaya ve beni asgari ücretli ile karşı karşıya getirmeye çalışıyor.

Mesele şudur; Ülkemizde asgari ücret giderek geriliyor. 2000 li yılların sonunda yaklaşık 1000$ eden asgari ücret, bugün 500$ seviyelerine düşmüştür. Yani son 10 yılda asgari ücretli yarı yarıya fakirleşmiştir.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar ise bellidir. Özel sektörde binlerce insan işsiz kalmış, yine binlerce insan ise yarı zamanlı ve yarı maaşlı çalışmaktadır.

Asgari ücret görüşmeleri Çalışma Bakanlığı nezdinde ilgili komitede, bizim dışımızda görüşülmektedir.

İnanıyoruz ki bu şartlarda asgari ücrete ne kadar zam yapılırsa yapılsın bu ücret yine de yetersiz kalacaktır.

Bizim söylediğimiz ise şudur;"Asgari ücreti şu aşamada yeterince artıramıyorsak, o zaman piyasayı ucuzlatıp halkın alım gücünü artırmanın yollarını bulmalıyız.

Mesela dövizin her yükselişinde raf fiyatları dövize endeksli olarak artmakta, döviz düştüğünde ise genellikle fiyatlar aynı kalmaktadır. Oysa temel tüketim mallarının bir çoğu Türkiyeden TL ile alınmaktadır.

21/77 Sayılı yasa, Ekonomi Bakanına piyasayı denetleme, temel tüketim malları ile birlikte ilaç da dahil birçok malı "Denetimli Mal" kapsamına alma hakkı vermektedir.

Başka bir deyişle Bakan herhangi bir mal için belirli kriterler çerçevesinde azami satış veya azami kar oranı belirleyebilir.

Biz bu yasayı uygulamadan önce, günlerden beri paydaşlarla görüşüyor, tartışıyor, ortak akılla piyasayı nasıl ucuzlatabileceğimizin yollarını arıyoruz...

Bırakın çalışmalarımızı bitirelim. Sonra konuşuruz.