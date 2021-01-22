Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha eklendi
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha...
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına yatırdı
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına...
Balkondan girdiği evden paraları çaldı
Balkondan girdiği evden paraları çaldı

Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı

Girne’de meydana gelen sirkat suçlamasıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı B.A mahkemeye çıkarıldı.

22 Ocak 2021 Cuma 17:57
632 Okunma
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı

Girne’de meydana gelen sirkat suçlamasıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı B.A mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Olgun Arkan, zanlının sirkat suçlamasıyla tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru Olgun Arkan, zanlının 14-17.01.2021 tarihleri arasında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde bulunan yurtta birlikte kaldığı oda arkadaşı M.T'nin valiz içerisinde muhafaza edilen adı edilene ait 19,165 TL nakit parayı çaldığını söyledi.

Olayın 18 Ocak tarihinde kendilerine bildirildiğini kaydeden polis, soruşturma kapsamında zanlının gözaltına alındığını ifade etti.

Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının yasal statüsünün kalmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile 20 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“HER TARAF AÇIKKEN OKULLARIN KAPATILMASINI HALA ANLAMIŞ DEĞİLİM”
“HER TARAF AÇIKKEN OKULLARIN KAPATILMASINI HALA ANLAMIŞ DEĞİLİM”
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Başbakan Ersan Saner,Girne-Alsancak Yolu 1. Etap Projesi’nde incelemede bulundu
Başbakan Ersan Saner,Girne-Alsancak Yolu 1. Etap Projesi’nde incelemede bulundu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim