Arter, Kızılay'ın öneminden bahsetti

Belediyeden verilen bilgiye göre, kulüp yönetim kurulu, belediye ve kulübün ortak projeler gerçekleştirilmesi adına Başkan Arter’le görüştü.

Başkan Arter, sıkıntılı günlerde halkın yanında olan Kızılay’ın öneminin, felaket geldikten sonra değil, normal zamanlarda da bilinmesi gerektiğinin önemine vurgu yaparak, Kızılay Öğrenci Kulübü altında halka yardım için gönüllü olan gençleri kutladı.

Arter, yürütülen çalışmaların GMB ile iş birliği içerisinde sürdürülmek istenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek GMB’nin Kızılay gönüllüsü gençlerin her zaman yanında olacağını belirtti.

Kulübün üniversitede çok büyük değere sahip olduğunu kaydeden Arter, kulüp üyelerinin üstlendiği bu görevin öğrencilik dönemleri bittikten sonra da devamlılığının çok önemli olduğunu belirtti.

Arter, Kızılay Öğrenci Kulübü’nün devamlılığı için de yeni gelen öğrencilerin katılımları ile sürdürülebilirliğin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

MAZI

Ziyarette Kızılay Öğrenci Kulübü hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Taha Mazı, kulübün 2019 yılında 11 öğrenci ile kurulduğunu, Kızılay Öğrenci Kulünü’nün bugün 230 faal üyesi olduğunu belirtti.

Mazı, kabulden ve desteklerden ötürü Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e teşekkür etti.