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Arter, Küçük Sanayi Sitesini ziyaret etti

Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan adayı İsmail Arter, UBP Belediye Meclisi üyesi adaylarıyla birlikte Gazimağusa küçük sanayi sitesini ziyaret ederek, esnafla bir araya geldi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 14:50
Arter, Küçük Sanayi Sitesini ziyaret etti

Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan adayı İsmail Arter, UBP Belediye Meclisi üyesi adaylarıyla birlikte Gazimağusa küçük sanayi sitesini ziyaret ederek, esnafla bir araya geldi.

Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Arter, ziyaretinde, Gazimağusa Küçük Sanayi Sitesi’ne yapılan yatırımları ve gelecek dönem yapılacakları yerinde inceledi, Gazimağusa Küçük Sanayi Sitesi esnafının, gelecek dönem için ihtiyaç ve istekleri ile ilgili görüşlerini aldı.

Esnaf sohbetlerinde, Gazimağusa’ya hizmet etmenin bir tutku olduğuna dikkat çeken Arter, göreve geldikleri ilk günden itibaren, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda çağdaş bir kent yaratmak hedefiyle çalıştıklarını dile getirerek, 4 yıllık görev süreleri içerisinde, bu hedefe ulaşmak adına ortaya koydukları birçok projeyi hayata geçirdiklerini, bunların bir kısmının devam ettiğini bir kısmının da başlamak üzere olduğunu belirtti.

Yaşam devam ettiği sürece, projelerin de devam ettiğine vurgu yapan Arter, gelecek dönemde de aynı heyecan ve aynı hedefle çalışacaklarını, projelerin başkenti yaptıkları Gazimağusa’yı daha da çağdaş bir kent noktasına taşıyacaklarını söyledi.

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