Asayiş Ve Trafik Denetimi

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa’daki denetimlerde bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, pansiyonlar, restoran, kafe- bar, meyhaneler, marketler, alkollü içki satışı yapılan mekanlar ile gece kulüpleri kontrol edildi; herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerdeki denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin denetimlerde; toplam 540 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 153 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi; 10 araç ise trafikten men edildi.

İSKELE

İskele’deki denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren eğlence mekanları ve kumarhanelerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin denetlediği 320 araç sürücüsünden suç işlediği tespit edilen 67’si hakkında ileri işleme gidilirken, bir araç ise trafikten men edildi.