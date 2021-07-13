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“Asgari ücret kamudaki en düşük maaşa sabitlenmeden, asgari ücretlinin çilesi bitmez”

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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, “ülkedeki ekonomik kriz, Türk Lirası’nın değer kaybı, pandemi ve zamlara rağmen, asgari ücretin yerinde saydığını” belirterek buna tepki gösterdi.

13 Temmuz 2021 Salı 09:40
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“Asgari ücret kamudaki en düşük maaşa sabitlenmeden, asgari ücretlinin çilesi bitmez”

Büyükoğlu, yaptığı açıklamada, “Ekonomik krize rağmen, çeşitli bahaneler öne sürülerek Asgari Ücret Komisyonu bir türlü toplanmamış, asgari ücret artırılmamıştır. Bugün asgari ücretlinin yaşadığı durum sefalet koşullarıdır. Bu sorunun kesin çözümü ise asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa sabitlenmesinde yatmaktadır” dedi.

Asgari ücretlinin maaşının ülkede artmayan tek şey olma özelliğini koruduğunu, insanlarla alay edercesine “geçinebiliyorsanız geçinin” denildiğini öne süren Büyükoğlu, “Asgari ücretlinin ise bu tiyatroyu izlemeye artık ne sabrı, ne de gücü kalmıştır” ifadesini kullandı.

Asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa sabitlenmesiyle, asgari ücretin artık yerinde saymayacağı gibi, asgari ücretle çalışan emekçiye “özel sektör çalışanlarının da insanca yaşama hakkı vardır” mesajı verilmiş olacağını belirten Büyükoğlu, şöyle devam etti:

“Hükümetin iradesi, komisyonun niyeti, patronların inisiyatifine terk edilen bu asgari ücretle, bu ülkede yaşamak imkansızdır. Sendikamız en öncelikli konulardan biri olarak gördüğü asgari ücretin açlık sınırından kurtarılması mücadelesini vermeyi sürdürecek, bu doğrultudaki taleplerini sonuna kadar yükseltecektir.”

Son Güncelleme: 13.07.2021 16:19
Anahtar Kelimeler:
Eşit Hak Ve Adalet SendikasıHAKSENAsgari ücret
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