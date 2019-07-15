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Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:28
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2019 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere Çarşamba günü toplanıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, komisyon yılın ikinci asgari ücreti için ilk toplantısını 17 Temmuz Çarşamba günü saat 09.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleştirecek.

KKTC’de 1 Şubat’tan beri asgari ücret aylık brüt 3 bin 150 TL olarak uygulanıyor.

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AsgariücretHaberKıbrısToplanıyor
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Adınız Soyadınız 2019-07-15 14:49:33

Kamuda çalışma saatleri yasal düzenlemeler sebebiyle iş gününde 8, haftada ise 40 saat ile sınırlanmıştır. Aylık maaş ödemeleri de 4 tam hafta üzerinden hesaplanmakta, her ay 4 tam haftadan artan 2-3 gün de yıl sonunda 13. Maaş olarak ödenmektedir. Bu sebepten “saatlik asgari ücret”in 160 katı üzerinden bir “aylık asgari ücret” ilan edilir bu komisyon tarafından. Ancak günde 9 saat, haftada 6 gün çalışan ortalama bir özel sektör emekçisinin bir aylık maaşı, 13. Maaş da olmadığı için 234 saatlik bir çalışmanın bedeli olarak hesaplanması ve ödenmesi gerekirken 160 saatlik bir asgari ücret üzerinden hesaplanmış bir asgari ücrete mahkum edilirler.

Bu adaletsizliğe dur demek için bu sefer sadece saatlik asgari ücreti ilan edemez misiniz?

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