"Asgari ücretlinin yaşamaya hakkı yok"

Yeni Bakış'tan Özlem Çimendal'ın haberine göre, Dövizin TL karşısındaki yükselişi devam ederken, biri bebek 2 çocuklu 4 kişilik bir ailenin karnını doyurması için minimum temel ihtiyaçlarını kapsayan 1 aylık market alışverişi tutarı, asgari ücretli için ay sonuna aç kalmayla neredeyse eş değer.

Asgari ücretli aç kalmamak için 1 ayda minimum bin TL harcamak zorunda

Dört kişilik bir ailenin günlük rutin yenilenen gıda maddeleri dışında ortalama bir oran kapsamında yapacağı 1 aylık market alışverişi 1.000 TL küsur civarında. Bu 1.000 TL’nin içerisinde olmayan günlük rutin tüketilen sebze ve temel gıda maddelerinin olmaması, durumun vahametini daha da gözler önüne koyuyor.

KKTC’de net para 2 bin, bir market alışverişi bin TL

Maaşını alan 4 kişilik bebekli bir asgari ücretli girdiği marketten en aşağı 1.000 TL’ye ancak kurtulabiliyor. Bir asgari ücretlinin eline net geçen para ise 2 bin TL civarı.

Hem kira ödeyip hem karın doyurmak imkansız

Hayat pahalılığının günden güne arttığı ülkede, kendi evi olmayan bir asgari ücretli 4 kişilik bir ailenin en aşağı 300-350 sterlin ev kirası ödediği bir ortamda hem bunu ödeyip hem de karnını doyurması ise neredeyse imkansız.

Bir asgari ücretlinin 2 çocuğa bakması mümkün değil

Sağlık, eğitim, ulaşım ve diğer giderler de düşünüldüğünde asgari ücretli bir çalışanın 2 çocuk ve bir eşin giderlerini karşılamasının mümkünatı yok. Okul giderleri ve bebek giderleri masraflarının da cep yaktığı KKTC’de vatandaşa resmen “size yaşama hakkı yok” deniliyor.

Minimum temel kuru baklagil 90 TL tutuyor

Dört kişilik bir ailenin en minimum temel kuru baklagil gideri bir market alışverişinde 90.54 TL tutuyor. Bunların 1 ayda birden fazla paket tüketilmesi halinde ise bu rakam daha da yukarılara fırlıyor.

En düşük 338 TL tutan kahvaltılıklar lükse kaçıyor

Dört kişilik bir ailenin yine en düşük aylık kahvaltılık alışverişi 338.87 TL’yi buluyor. Yine bu kahvaltılıklar içerisinde günlük ve haftalık tüketilen gıda maddeleri dikkate alındığında bu rakamın da değişken olduğu ve en asgariden yukarıya doğru yükselme eğiliminde olduğu görülüyor.

Sağlıklı beslenmek için sebze yemek isteyenler iki kere düşünmek zorunda

Günlük ve iki günde bir tüketilen sebze gıda maddelerinin ise haftalık minimum gideri 54.00 TL. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı şartlarda düzgün beslenebilmesi için her gün yemek pişirdiği düşünülür ise bu rakamın da çok iyimser kaldığı gözler önüne seriliyor.

Lükse giren meyve fiyatları karşısında vitaminli beslenmek oldukça zor

Karnının doymasından öte biraz da vitamin almaya yönelecek olan asgari ücretli 4 çeşit 1’er kiloluk meyve için ise toplam 24.72 TL’yi gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Meyvenin lüks sınıfına girdiği bu ortamda, asgari ücretli neredeyse açlık ile tokluk arasında gidip geliyor.

Kişisel hijyen giderleri neredeyse hayal olacak

Sağlıklı her bireyin temel kişisel hijyeni için ayırması gereken bütçe de asgari ücretli için oldukça güç bir duruma gelmiş şekilde. Şampuan, sabun, diş macunu gibi kişisel temizlik malzemelerini kapsayan aylık ortalama gider de 78.13 TL’yi buluyor.

1 aylık ev temizlik malzemesi 148.00 TL’yi de aşıyor

Dört kişilik çocuklu bir ailenin ev temizlik giderleri de asgari ücretlinin cebine bir delik daha açıyor. Yine temel ev temizlik malzemelerinin esas alındığı bir hesaplamanın sonucu bir ailenin aylık ev temizliğine ortalama 148.00 TL harcamak zorunda olduğu görülüyor.

KKTC şartlarında asgari ücretle bebek sahibi olmak imkansız

Yeni doğmuş bir bebeğe sahip asgari ücretli 4 kişilik bir ailenin bebek giderleri de içinden çıkılmaz bir tablo. Bir bebeğin sadece bez, mama ve şampuanından oluşan giderleri bir ay içerisinde değişken bir rakam göstermesi dikkate alınmaz ise en düşük 241.00 TL’yi buluyor.

Ekmeğe ayda ortalama 101.75 TL harcanıyor

Her gün yenilenen ve alınan temel gıda maddelerinin başında gelen ekmek de diğer giderlerden aşağı kalır görülmüyor.

Somun ekmeğin tanesinin 1.50 TL olduğu KKTC’de 4 kişilik bir ailenin tost ve köy ekmeği de dikkate alındığında bir aylık ekmeğe ayırdığı bütçe ortalama 101.75 TL.

Sağlık, eğitim, kira, ulaşım, fatura giderleri de eklenince durum daha da trajikomikleşiyor

Dört kişilik asgari ücretli bir ailenin KKTC’de sağlık, eğitim, elektrik-su, ev kirası, telefon faturası ve diğer ihtiyaçların dahil edilmediği bir hesaplama ile dahi geçinmesinin imkansız olduğunu rakamlar ortaya koyuyor.