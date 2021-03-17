Aşı planı belli oldu!

BİRİNCİ AŞAMA
Grup 1
a) Sağlık Çalışanları (Kamu ve Özel)
b) Yaşlı Bakım Merkezi Sakinleri
c) Yaşlı Bakım Merkezi Bakıcıları
d) Yatağa Bağımlı Hastalar
Grup 2
a) 80 ve Üzeri Kişiler
b) 65-79 Yaş Grubundaki Kişiler
Grup 3
a) Yüksek Riskli Kronik Hastalığı Olanlar
b) 50-64 Yaş Grubunda Kronik Hastalığı Olanlar
c) 50-64 Yaş Grubundaki Diğer Kişiler
İKİNCİ AŞAMA
Grup 1
a) Evde Bakım Görevlileri
b) Okullarda, Anaokullarında, Kreşlerde ve Çocuk Bakım Tesislerinde Çalışanlar
Grup 3
a) Kilit Pozisyonlarda Çalışanlar
Polis, Silahlı Kuvvetler, İtfaiye vb.
b) Taşıma Sektörü Çalışanları
c) Restoran ve Turizm Sektörü Çalışanları
d) 40-50 yaş arası Kişiler
e) Virüs Bulaşmasını Kolaylaştıran Ortamlarda yaşayanlar çalışanlar
Minimum sosyal mesafenin korunamadığı havalanmanın yetersiz olduğu, güçlü aerosol oluşumu olan yerler cezaevleri,fırın vb
f) Profesyonel ve Milli Sporcular
ÜÇÜNCÜ AŞAMA
Grup 1
a) 30-40 Yaş Arası Kişiler
b) 18-30 Yaş Arası Kişiler