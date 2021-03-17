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Aşı planı belli oldu!

Koronavirüs aşı planı bugün yayınlandı.

17 Mart 2021 Çarşamba 13:13
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Aşı planı belli oldu!

BİRİNCİ AŞAMA

Grup 1

a) Sağlık Çalışanları (Kamu ve Özel)

b) Yaşlı Bakım Merkezi Sakinleri

c) Yaşlı Bakım Merkezi Bakıcıları

d) Yatağa Bağımlı Hastalar

Grup 2

a) 80 ve Üzeri Kişiler

b) 65-79 Yaş Grubundaki Kişiler

Grup 3

a) Yüksek Riskli Kronik Hastalığı Olanlar 

b) 50-64 Yaş Grubunda Kronik Hastalığı Olanlar

c) 50-64 Yaş Grubundaki Diğer Kişiler

İKİNCİ AŞAMA

Grup 1

a) Evde Bakım Görevlileri

b) Okullarda, Anaokullarında, Kreşlerde ve Çocuk Bakım Tesislerinde Çalışanlar

Grup 3

a) Kilit Pozisyonlarda Çalışanlar

Polis, Silahlı Kuvvetler, İtfaiye vb.

b) Taşıma Sektörü Çalışanları

c) Restoran ve Turizm Sektörü Çalışanları

d) 40-50 yaş arası Kişiler

e) Virüs Bulaşmasını Kolaylaştıran Ortamlarda yaşayanlar çalışanlar

Minimum sosyal mesafenin korunamadığı havalanmanın yetersiz olduğu, güçlü aerosol oluşumu olan yerler cezaevleri,fırın vb

f) Profesyonel ve Milli Sporcular

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

Grup 1

a) 30-40 Yaş Arası Kişiler

b) 18-30 Yaş Arası Kişiler

Son Güncelleme: 17.03.2021 14:22
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