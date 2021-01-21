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AŞININ KANSER HASTALARINA VERİLMESİ GÜVENLİ MİDİR?

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali ÜNYAYAR, Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan çalışmalarda, aşının çoğu insan için güvenli olduğunun açık olduğunu ve buna tedavinin diğer tarafındaki kanserden kurtulanların çoğunun da dahil olduğunu söyledi.

21 Ocak 2021 Perşembe 13:01
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AŞININ KANSER HASTALARINA VERİLMESİ GÜVENLİ MİDİR?

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali ÜNYAYAR, Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan çalışmalarda, aşının çoğu insan için güvenli olduğunun açık olduğunu ve buna tedavinin diğer tarafındaki kanserden kurtulanların çoğunun da dahil olduğunu söyledi.

Kanser hastası olan ve aktif tedavi görenlerin de en erken fırsatta aşılanması gerektiğini söyleyen GAÜ TIP Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünyayar, aşılar hakkında sahip olunan verilerin, denemelere göre genel popülasyonda dikkat çekici derecede güvenli olduğunun gözlemlendiğini belirterek, aktif kanserli veya tedavi gören çok az hastanın denemelere dahil edildiğini, ancak bu aşıların her ikisi içinde tüm belgeleri gözden geçirdikten sonra, oldukça güvenli olduğu sonucuna ulaşıldığını ifade etti.

Prof. Dr. Ünyayar açıklamasının devamında ise şunları söyledi;

“Kanser hastaları, taramadan sonraki altı ay içinde kemoterapi veya immün modifiye edici ilaçlar almışlarsa aşı denemelerinden çıkarıldı. Bu, aşı geliştirmede standart işlem prosedürüdür. Hamile kadınlar, çocuklar ve diğer immünosupresif rahatsızlıkları olanlar da erken denemelerden çıkarıldı. Tüm bu savunmasız popülasyonlarda aşıların güvenliğini ve etkililiğini sağlamak için yeni denemeler devam etmektedir. Denemeler büyük ve titizdi, 50.000'den fazla kişi üzerinde yürütüldü.

Çoğu kanser hastası ve tedavi görenler bile mevcut olduğunda devam etmeli ve aşı olmalıdır. İdeal olarak sistemik bağışıklık baskılayıcı tedavi döngüleri arasında. Tedavideki hastaların iki atımlık aşıyı zamanlamak için onkologlarıyla birlikte çalışması gerekiyor. Bir prototip olarak grip aşısını kullanmak, aşıyı sitotoksik (hücre öldürme) terapisi ile aynı zamanda yapmaktansa, döngüler arasında vermek önemli ölçüde daha iyi görünüyor.

Prof. Dr. Ünyayar: “Kanser Hastaları için Covid Riski Yüksek. Ancak Aşıların Riskleri Çok Düşük Görünüyor”

Kanser hastası nüfusu için güvenlik söz konusu olduğunda, büyük sürprizler olacağına dair gerçek endişelerim yok. Bu hastalar için COVID riski yüksek. Ancak aşıların riskleri çok düşük görünüyor. Çoğu aşılanmalıdır. Aynı zamanda bu hastalardan öğrenmemiz ve onları hem etkinlik hem de güvenlik açısından yakından takip etmemiz gerekiyor.”

Son Güncelleme: 21.01.2021 14:03
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