Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, ekonomi ile sağlığın paralel biçimde yürütülebilmesinin tek yolunun aşılanmak olduğunu kaydetti.

KKTC’ye tek seferde 300-400 bin aşının gelmesi gerektiğini söyleyen Gürcafer, aksi halde hem sağlıkta hem de ekonomide büyük kayıpların yaşanacağını belirtti.

Gürcafer, “Ekonomi ile ilgili kilit aşıdır. Yarına kalmadan, ülkedeki tüm muhalefet partileri, iktidarı, milletvekilleri Ankara’ya gitsinler bir şekilde diplomasi sergilesinler. Gerekirse 72 saat oradan hiç ayrılmasınlar ama 300 bin aşıyı alıp gelsinler. Brüksel’e de gidelim. Ondan sonra kapanalım, kapanma ile birlikte süratli bir aşı programı uygulayalım ve yeniden açılalım” diye konuştu.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Genç TV’de Nazar Erişkin’in hazırlayıp sunduğu “Bugüne Dair” programına konuk oldu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

“AŞIYA ULAŞILAMAZSA HİÇBİR FORMÜL İŞE YARAMAZ”

Ülkenin sağlık altyapısının yorgun, doktorların panik halinde olduğunu söyleyen Cafer Gürcafer, tüm bunların bir kapanma olacağına dair bir sinyal olduğunu ancak kapanma durumunda da çok iyi bir planlamaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Gürcafer, “planlanan kapanma 10 gün ile sınırlı kalacaksa bu bir şekilde göğüslenebilir. Ancak süre uzayacaksa devlet maaş vermeyi bir kenara bırakıp hane halkına göre katkı vermeli ve bu noktada adil olmalıdır” dedi.

Ülke ihtiyacı kadar aşı gelmeden kapanıp yeniden açılmanın ise hiçbir fayda sağlamayacağına dikkat çeken Gürcafer, “Aşı gelmedi, kapandık, ne olacak? Tekrar açılmayacak mıyız? Açılacağız ve tekrardan sıfır noktasına geleceğiz. Aynı filmi tekrar tekrar yaşayacağız. Dolayısıyla kapanmak yeterli değildir. Bir program, plan yapılması ve o çerçevede hareket edilmesi laızmdır” ifadelerini kullandı.

Ekonominin çarklarının yeniden dönebilmesi için sağlıkla ekonominin birlikte yürütülmesi gerektiğini kaydeden Cafer Gürcafer, bunun tek yolunun aşılanmak olduğunu dile getirdi.

Gürcafer, “Devlet gidip 5-6 milyar TL borçlanır ve salgın geçene kadar herkesi evine kapatır, hane başına da aylık 5-6 bin TL maaş verirse sorun yok ama böyle bir devlet, bununla ilgili en ufak bir sinyal de yok. Dolayısıyla kendi yağımız ile kendi ciğerimizi kavuracağız. Bunu ölmeden, toplumu hasta etmeden yapabilmek için de tek yol aşıdır. Ekonomimizi yeniden hareketlendirmek için bir an önce aşılanmalı ve ülkeyi aşılanmış insanlara açmalıyız” diye konuştu.

“OKTAY KKTC’YE GELİYOR, EÖP OLARAK KENDİSİYLE BİR GÖRÜŞMEMİZ OLACAK”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın birkaç gün içerisinde KKTC’ye geleceğinin bilindiğini bu ziyaretin gerçekleşmesi halinde EÖP’nun Oktay ile aşı gündemi ile bir görüşme yapacağını dile getirdi.

Gürcafer, “Aşının ne anlama geldiğini, aşılanmanın ekonomimizi nasıl olumlu etkileyeceğini ve bu olumlu etkilenme ile KKTC’nin Türkiye’ye daha fazla külfet olmaktan kurtulacağını doğru bir dille anlatmamız lazımdır. Ayda 20 bin aşı olayının doğru olmadığını, tek seferde aşılanmamız gerektiğinin gerekçelerini anlatacağız ve bu aşıya ulaşmaya çalışacağız. Eğer oradan olmazsa AB, oradan da olmasza karaborsadan dahi aşı alabilmeyi düşünmemiz lazım” diye konuştu.

“İŞ DÜNYASININ TEK DERDİ ÇALIŞANIDIR”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, iş dünyasının çalışanı için tüm imkanlarını seferber ettiğini dile getirdi ve şunları söyledi:

“Zaman zaman ‘rant kesimleri’ diye nitelendiriliyoruz. Sanki iş dünyası büyük paralar yapıp da bir kenara koymanın derdinde. İş dünyasının tek derdi vardır oda yanında çalışan 10 binlerce insanı kapının önüne koymamaktır. Bu insani bir durumdur. Herkes imkanlarını, insanlarımızın aç kalmaması için seferber etmiş durumdadır. Dolayısıyla bizler aynı yaklaşımı sergilemeye devam edeceğiz. Hükümet ve muhalefet ile uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz ve bu işi bir proje çerçevesinde sonlandırmaya çalışacağız.”