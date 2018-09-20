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Askeri kantinlere döviz ayarı!

20 Eylül 2018 Perşembe 11:38
Askeri kantinlere döviz ayarı!

Yapıları gereği, ülkedeki market ve mahalle bakkallarına karşı haksız rekabet koşullarına sahip askeri kantinlerde yüzde 20 civarında zam yürürlüğe girdi.

Askeri kantinlere mal veren yerli tüccarın, ithal mallardaki yükseliş nedeniyle bu yola başvurduğu öğrenildi.

Bir süredir gündemde olan ve zorlaşan yaşam koşullarında dar gelirliye can simidi olarak görev askeri kantinlerin, yasal olarak sivile satış yapıp- yapmayacağı tartışılıyor.

Kira, personel, elektrik, gümrük gibi temel girdilerin gider oluşturmadığı askeri kantinler, vergi ve KDV gibi gerekçelerle, market- bakkallara oranla mal alımını da daha ucuza yapıyor.

Örneğin bir kutu kola askeri kantinlere 98 kuruşa verilirken, normal bir markete 2.35 TL’den veriliyor. Askeri kantinlerde 1 TL’ye alıcı bulan kola, marketlere neredeyse 2.5 katına satılıyor, reyon fiyatı ise 3 TL’yi geçiyor.

Dövizdeki artış, birçok üründe askeri kantinlerin de yüzde 20 oranında artmasına neden olurken, zamlı ürünler de dünden itibaren raflarda yerin aldı. Yurt dışından ithal edilen mallara ortalama yüzde 20 oranında zam gelse de, marketlerle askeri kantinlerdeki mallar arasındaki fiyat uçurumu devam ediyor.

Marketler, artan akaryakıt, işçi, mal, elektrik gibi girdi maliyetlerine rağmen ayakta durmaya çalışırken, haksız rekabet yaratan askeri kantinler, “fiyat farkı” nedeniyle yasal zeminde değil, “kurtarıcı” olarak tartışılıyor.

Oysa, yasa gereği askeri kantinlerin sivile satış yapması yasak. Sadece asker- asker aileleri bu satışlardan faydalanabilir.

Dövizin etkisi ile marketlerde artan maliyet fiyatlara ve ihraç ürünlerine de yansıyınca, yasa unutuldu, askeri kantinler yasal zeminde tartışılmadı.

KAYNAK: HABER KIBRIS

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gariban vatandaşlar 2018-09-20 12:18:58

sen neden bahsede askeri kantinler olmasa bu halk hırsız tüccarların elinde kalacak,sizde hemen haber yapın,bir taraftan hükümet,bir taraftan döviz ve tüccar halkı soydu bitirdi bu insanlar tutunacak dal arıyor sizde bu dalları kırmaya çalışırsının basın olarak,adam gibi az karla satış yapsınlar bakalım bu insanlar askeri kantinlere ihtiyaç duyarmı,,herkes vuruyor sizde basın olarak eziyorsunuz bu halkı,sizlerede yazıklar olsun..

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haci mutar 2018-09-20 14:02:06

zorunuza gitti degilmi insallar ucuza bisi alsin biraz nefes alsinlar. marketler artik dahada zam yapacaklar halki zora sokmak tek yaptiginiz

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