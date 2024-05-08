Genel Kurul’da; Bankanın ana hissedarları olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi, T.C.M.Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı ve Türkiye Vakıflar Bankası’nın temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Banka Yöneticileri ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilileri hazır bulundu.

Lefkoşa’da Concorde Tower Hotel’de gerçekleşen Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.’in 41. Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında ilk olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Taha Durmaz bir açılış konuşması yaptı.

Kuruluşunun 41. yılını yaşayan Bankanın , 181 çalışanı, 10 Şubesi ve 6,1 milyar TL aktif büyüklüğü ile KKTC bankacılık sektörünün tek kamu bankası olduğunu vurguladı.

Bankanın güçlü ve ve güvenilir yapısını sürdürme vizyonu doğrultusunda, başta küçük esnaf ve küçük-orta boy işletmeler olmak üzere, bireylere, emeklilere, ticari işletmelere ve diğer tüm sektörlere ihtiyaçlara uygun çeşitli kredi seçenekleri sunulduğunu, yüzlerce girişimcinin desteklendiğini, halktan sağlanan kaynakların yine halka aktarılmasına özen gösterildiğini ifade etti.

Mali işlerden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Şirket Sekreteri Elvan Kınış gündem maddelerinin sunumunu yaptı. Bankanın 2023 yılı mali tabloları, risklerin yönetimi ve finansal sağlamlık göstergelerindeki pozitif ve son derece olumlu gelişmelerle ilgili bilgiler verdi.

Bankanın 2023 yıl sonu itibariyle aktiflerinin 6.1 milyar TL’ye, toplam kredilerinin 2,3 milyar TL’ye, mevduatlarının 4.7 milyar TL’ye ve özkaynaklarının ise 276 milyon TL’ye yükseldiği , net kârın bir önceki yıla göre %65 oranında artarak 94,8 milyon TL olarak gerçekleştiği belirtildi.

Hiissedarların onayına sunulan, Yönetim Kurulu Raporu, 2023 yılı bilanço ile kâr ve zarar cetveli ve görev süreleri dolan yönetim kurulu üyelerinin yerine görev yapacak üyeler oy birliği ile onaylandı.

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özorun, 2023 yılında gösterilen olumlu performans nedeniyle Bankanın Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Müdür Yardımcılarına, Bölüm, Birim ve Şube Yöneticilerine ve tüm çalışanlarına verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti ve genel kurul tamamlandı.