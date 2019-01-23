Atakan Ankara’da…

Türkiye ile KKTC arasında, ulusal sürücü belgelerinin ve sürüş ehliyetlerinin karşılıklı tanınması ve değişimi anlaşması imzalandı.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın katılımıyla bakanlık konferans salonunda düzenlenen imza töreni öncesinde, Soylu, Atakan ve beraberindeki heyet ile bir süre görüştü.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili açıklamasında, "Bizim KKTC'de olan vatandaşlarımız, Türkiye'de bulunan KKTC vatandaşları, karşılıklı olarak bu mağduriyetin ortadan kalkmasından büyük bir mutluluk ve sevinç duyacaklar." dedi.

Anlaşma dolayısıyla her iki ülke vatandaşlarının ehliyet konusunda karşılıklı olarak yaşadıkları mağduriyetin giderileceğine işaret eden Soylu, her iki tarafta da ehliyet değişimi ve karşılıklı kullanmanın söz konusu olacağını kaydetti.

Soylu, anlaşmanın her iki ülkeye de hayırlı olmasını diledi.

Törende konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan da ana vatan ile yavru vatan arasında çok önemli bir adım atıldığını söyledi.

KKTC sürüş ehliyetleri ile Türkiye Cumhuriyeti sürüş ehliyetlerinin karşılıklı bir mütekabiliyet çerçevesinde değişimi anlaşmasını imzalayacaklarını kaydeden Atakan, anlaşmanın, Türkiye'de eğitim, öğretim veya çalışma amacıyla bulunan KKTC vatandaşları ile aynı kapsamda KKTC'de bulunan Türk vatandaşlarının karşılıklı olarak yetkili makamlar tarafından verilmiş sürüş ehliyetlerinin çevrilmesini sağlayacağını söyledi.

"Bu anlaşma ile son derece iyi ilişkiler içerisinde ve etle tırnak gibi olan yavru vatan ile ana vatanın ilişkilerinin daha da pekiştirilmesi ve ciddi bir mağduriyetin ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz." diye konuşan Atakan, anlaşmayı imzalamaktan dolayı son derece mutlu olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ulusal sürücü belgelerinin ve sürüş ehliyetlerinin karşılıklı tanınması ve değişimi anlaşması imzalandı.

Törende, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya adına hazırlanmış KKTC sürücü belgesi takdim etti.

Tören, hatıra fotoğraflarının çekimiyle sona erdi.

PROTOKOL NE İÇERİYOR?

Bu protokol ile birlikte Türkiye’de çalışma veya öğrenim maksadıyla ikamet eden KKTC vatandaşları, hamili oldukları KKTC sürüş ehliyetlerini Türkiye sürüş ehliyetine çevirebilecek. Aynı şekilde KKTC’de çalışma veya öğrenim maksadıyla ikamet eden Türkiye vatandaşları da geçerli sürüş ehliyetlerini KKTC sürüş ehliyetine çevirebilecek.

Protokol şöyle:

“İşbu Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti yetkili makamlarınca diğer Tarafın ülkesinde yasal olarak ikamet eden sürücü belgesi/sürüş ehliyeti sahiplerine verilen sürücü belgelerinin/sürüş ehliyetlerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimi konusunda düzenleme getirecektir.

Taraflar, diğer tarafın ülkesinde yasal ikametini kanıtlayan kişilere Taraflardan birisinin yetkili makamlarınca düzenlenen sürücü belgelerini/sürüş ehliyetlerini karşılıklı olarak tanıyacaklardır.

Tarafların yetkili makamlarınca tanzim edilmiş sürücü belgesi/sürüş ehliyetine sahip olan ve diğer taraf ülkede turistik amaçla bulunan veya transit geçiş yapan ticari araç sürücülerinin sürücü belgeleri/sürüş ehliyetleri karşılıklı olarak tanınır.

Taraflardan birisinin yetkili makamlarınca düzenlenmiş sürücü belgesi/sürüş ehliyeti hamili, diğer ülkedeki ikamet iznini, o ülkenin geçerli kanunlarına göre almış ise, öngörülen teorik ve uygulamalı sınavlara girmeden, sürücü belgesini/sürüş ehliyetini, ikamet ettiği ülkenin sürücü belgesi/ sürüş ehliyeti ile değiştirebilir.

Taraflar sürücü belgesi/sürüş ehliyeti sahibinin sürüş yeterliliği, sürücü belgesinin/ sürüş ehliyetinin mevcudiyeti veya sürücü belgesinin/sürüş ehliyetinin yasal prosedürlerine uygunluğuna ilişkin kesin bilgi sahibi olmak amacıyla, iki ülke arasında kurulacak online portaldan bilgi talep edebilir. Bu talep, alındığı tarihten itibaren 30 gün içinde yerine getirilir.

İşbu Anlaşma, Tarafların Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal usullerin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girer.

İşbu Anlaşma süresiz olarak akdedilmiştir. Taraflardan herhangi biri diğer tarafa altı ay önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle anlaşmayı sona erdirebilir.”