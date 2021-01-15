ATAKAN: “SEÇİLECEK OLAN MİLLETVEKİLLERİ ÜLKE GENELİNE HİTAP ETMELİ”

ÖZEL HABER

Halkın Partisi Milletvekili Tolga Atakan, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Erken seçim konusunda açıklamalarda bulunan Atakan, “ ‘Şu sıralar erken seçimin sırası değildir’ dediğimizde, Halkın Partisi seçimden korktu diye algılanıyor. Ya da baraj konusunda açıklama yaptığımızda, hemen korkmaya çekiyorlar. Halbuki biz küçük bir ülkeyiz ve baraj konusunda tartışırken halkın iradesini sandığa yansıması konusunda doğru yöntemi bulmaktır. Çünkü KKTC çok küçük bir coğrafyadır, o yüzden seçilecek olan milletvekilleri ülkenin geneline hitap edebilmelidir” dedi.

Kıb-Tek ile ilgili iddiaları da yorumlayan Atakan, “Elinizde delil varsa bu iddiaları ortaya atarsınız. Bu ülkede tahkikat süreci çok uzun sürüyor. Gelinen aşamada Sayın Arıklı elinde bilgi ve deliller varsa, çıkıp bunları kamuoyuna açıklamalıdır” dedi.