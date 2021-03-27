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Atalay'dan Berat Kandili mesajı

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, bu gecenin gelenekte af ve mağfiret gecesi olarak meşhur olmuş olan Berat kandili olduğunu belirterek, “Allah’ın affetmesi ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelen bu gecenin öne çıkan özünü, Yüce Allah’ın rahmet ve bağışlamasına ulaşma gayesi oluşturur” dedi.

27 Mart 2021 Cumartesi 10:20
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Atalay'dan Berat Kandili mesajı

Atalay Berat Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
“Geleneğimiz içinde zamanla öne çıkmış Berat kandili ve benzeri geceleri, diğer gecelerimiz gibi, yaşanmışlıklarımızın muhasebesini yaparak bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımız için tövbe etmek, bütün Müslümanların ve insanlığın hidayeti, huzuru için Allah’a dua ve niyazda bulunmak için değerlendirmeliyiz. Yüce Allah, daima rahmetiyle tecelli etmekte, af, rızık, şifa ve diğer isteklerimiz için  kapıları sonuna kadar  açarak, bizleri sonsuz lütuf ve  ikramlarına davet etmektedir.”
“Şaban ayı kaynaklarına göre Hazreti Peygamberin Ramazan dışında en çok oruç tuttuğu aydır” diyen Talip Atalay, “Özellikle Türk İslam kültürü içinde zamanla özelleşen Berat kandili gündüzü oruçla, gecesi de daha yoğun dua ve ibadetle geçirilen bir gecedir “ dedi.
Atalay şöyle devam etti:
“Eksenini af ve mağfiretin oluşturduğu bu gecenin; kendimizden başlayarak affın, mağfiretin, şefkatin, merhametin, iyiliğin, barış ve esenliğin alemde yaygınlaşmasına başlangıç vesilesi olması için sözlü ve fiili duada bulunalım. Vefat etmişlerimizi ve şehitlerimizi de hayır-dua ile analım. Bu gece münasebetiyle koronavirüs salgının içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde, yetimleri, yoksulları, kimsesizleri, öğrenci ve hastaları hatırlayalım, onlara maddi-manevi destek olabilmenin yollarını arayalım. Yine çevremizde yaşayan diğer canlıların da bizim üzerimizdeki haklarını gözetelim, ihtiyaçlarını karşılamaya gayret edelim.
Bu duygu ve düşüncelerle, bütün İslam âleminin Berat Kandilini kutlar, insanlığın hidayet, af, mağfiret, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulüne vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim.”

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