Atalay'dan Berat Kandili mesajı

Atalay Berat Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Geleneğimiz içinde zamanla öne çıkmış Berat kandili ve benzeri geceleri, diğer gecelerimiz gibi, yaşanmışlıklarımızın muhasebesini yaparak bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımız için tövbe etmek, bütün Müslümanların ve insanlığın hidayeti, huzuru için Allah’a dua ve niyazda bulunmak için değerlendirmeliyiz. Yüce Allah, daima rahmetiyle tecelli etmekte, af, rızık, şifa ve diğer isteklerimiz için kapıları sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz lütuf ve ikramlarına davet etmektedir.”

“Şaban ayı kaynaklarına göre Hazreti Peygamberin Ramazan dışında en çok oruç tuttuğu aydır” diyen Talip Atalay, “Özellikle Türk İslam kültürü içinde zamanla özelleşen Berat kandili gündüzü oruçla, gecesi de daha yoğun dua ve ibadetle geçirilen bir gecedir “ dedi.

Atalay şöyle devam etti:

“Eksenini af ve mağfiretin oluşturduğu bu gecenin; kendimizden başlayarak affın, mağfiretin, şefkatin, merhametin, iyiliğin, barış ve esenliğin alemde yaygınlaşmasına başlangıç vesilesi olması için sözlü ve fiili duada bulunalım. Vefat etmişlerimizi ve şehitlerimizi de hayır-dua ile analım. Bu gece münasebetiyle koronavirüs salgının içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde, yetimleri, yoksulları, kimsesizleri, öğrenci ve hastaları hatırlayalım, onlara maddi-manevi destek olabilmenin yollarını arayalım. Yine çevremizde yaşayan diğer canlıların da bizim üzerimizdeki haklarını gözetelim, ihtiyaçlarını karşılamaya gayret edelim.

Bu duygu ve düşüncelerle, bütün İslam âleminin Berat Kandilini kutlar, insanlığın hidayet, af, mağfiret, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulüne vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim.”