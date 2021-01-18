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ATALAY, YUNAN BAŞPİSKOPOSU İARONİMOS’UN AÇIKLAMALARINI KINADI

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Yunan Başpiskoposu İaronimos’un, İslam dinini ve Müslümanları hedef alan açıklamalarını kınayarak, reddetti. Atalay, bütün Müslümanlar adına kalpten bir pişmanlığı ifade eden, gerçek bir özür beklediğini dile getirdi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 18:17
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ATALAY, YUNAN BAŞPİSKOPOSU İARONİMOS’UN AÇIKLAMALARINI KINADI

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Yunan Başpiskoposu İaronimos’un, İslam dinini ve Müslümanları hedef alan açıklamalarını kınayarak, reddetti. Atalay, bütün Müslümanlar adına kalpten bir pişmanlığı ifade eden, gerçek bir özür beklediğini dile getirdi.

Atalay yaptığı yazılı açıklamada, Yunan Başpiskoposu’nun İslam’ı ve Müslümanları hedef alan “İslam’ın bir din olmadığı” ve “Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğu” tarzındaki nefret ve düşmanlık oluşturacak yanlış ve tüm insanlık için tehlikeli sözlerinin, Müslümanları fevkalade incitip, ürküttüğünü belirtti.

Atalay, aynı dine mensup olmasalar da, yüzyıllardır aynı coğrafyayı paylaştıkları önemli bir inanç grubunun başpiskoposundan, ruh ve akıl sağlığına sahip herhangi bir insandan beklenmeyecek ifadeleri duymaktan dolayı onun adına da utandıklarını kaydetti.

Atalay, bir başpiskoposun, tam da Müslümanları haksız bir biçimde suçladığı işi yaparak, nefret, düşmanlık, barışa ve bir arada yaşamaya dair umudu yok edici ve hedef gösteren sorumsuz ve haksız ifadeleri ile ilgili pek çok Ortodoks’un da kendileri ile aynı duygu ve düşünceleri paylaştığını inandığını ifade etti.

Talip Atalay, ülkeler ve toplumlar arasındaki siyasi ilişkiler ne olursa olsun, yetkili bir dini liderin, en zor zamanlarda dahi temsil ettiği değerleri adına tüm insanları kucaklayıcı, barış ve esenliğe teşvik edici olması gerektiğini vurguladı.

Atalay, “Bizim evrensel düzeyde esas aldığımız ve alınmasını istediğimiz temel ilke, Kur’an’ın ‘Bir masumun öldürülmesi insanlığın öldürülmesi gibidir’ ilkesidir” ifadelerini kullandı.

“TÜM İNSANLIK İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR TALİHSİZLİK”

Her zaman söyledikleri gibi kışkırtıcı söylemleri gerekçe göstererek, kendisinde masum insanları katletme hakkı gören, nefret ve şiddeti karşılıklı meşrulaştıran tüm kişi ve grupları, etnisitesi, coğrafyası, vatandaşlığı ve sosyal sınıfı ne olursa olsun,  reddettiklerini belirten Atalay şunları kaydetti:

“Tarihten ders alarak, bir kısmını bizzat Ortodoksların da Müslümanlarla birlikte acı bir şekilde yaşadığı Haçlı Seferlerini ve onun DAEŞ vb. isimler altındaki daha küçük modern Ortadoğu versiyonlarını doğuran şartları ve düşünsel anomalileri değerlendirip engellemeye yönlendiren bir üslup dururken, tam aksine bunları besleyecek bir dile sahip olması, Başpiskopos İeronimos ve onun gibi düşünenlerin takipçileri ve tüm insanlık için çok büyük bir talihsizliktir”

Yunan Başpiskoposu İeronimos ve onun gibi İslamofobiklerin ısrar ettikleri yaklaşımın, marjinalliği beslediğini, ayrımcılığı körüklediğini, tüm dünyada kaos ve kargaşaya zemin hazırladığını ifade eden Atalay, bunun insanlığı tehdit ettiğini vurguladı.

Atalay, “Umut ediyorum, Yunanistan’da ve etnik/dini bağlar nedeniyle Kıbrıs’ta, Başpiskopos’un sözlerinden etkilenerek, her iki ülkede yaşayan Müslüman ve Türk unsurlara karşı herhangi bir yanlışa girişilmez” dedi.

Din İşleri Başkanı Atalay, İslamofobik ve/veya Religionfobikler başta olmak üzere, nefret temelli her türlü yaklaşıma karşı tüm dini yetkilileri sorumlu davranmaya, evrensel düzeyde dayanışma ve işbirliğine davet etti.

Başpiskopos’un hiç bir insana, özellikle de dini lidere yakışmayacak sözlerini kınayarak, reddeden Atalay, bütün Müslümanlar adına kalpten bir pişmanlığı ifade eden, gerçek bir özür beklediğini dile getirdi.

Son Güncelleme: 18.01.2021 19:19
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