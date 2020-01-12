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Ataoğlu: Denktaş’ın liderliği ve mücadeleci ruhu hepimizin yoluna ışık tutacak

12 Ocak 2020 Pazar 17:58
Ataoğlu: Denktaş’ın liderliği ve mücadeleci ruhu hepimizin yoluna ışık tutacak

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, KKTC Devletinin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkı için yaptığı hizmetlerin asla unutulmayacağını vurgulayarak, O’nun güçlü kişiliği, düşünceleri, liderliği ve mücadeleci ruhunun, dün olduğu gibi bugün ve yarın da herkesin yoluna ışık tutacağını söyledi.

Ataoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın 8. ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, Kıbrıs Türk Halkının haklarını ve egemenliğini, can siperane savunarak, ulusal mücadelenin her merhalesinde etkin olduğunu, önemli bir devlet adamı ve büyük bir toplum lideri olduğunu kaydetti.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türkü’nü toplum noktasından,  bayrağı ve devleti olan halk noktasına taşıyan liderimiz Rauf Raif Denktaş’ı 8. ölüm yıldönümünde anıyoruz.

Geçmişimizi unutmadan geleceğe uzanmak mümkün olmadığından, bilhassa gençlerimize bir özgürlük ve dava adamı olan Rauf Raif Denktaş'ı anlatmak ve hatırlanmasını sağlamak hepimizin görevidir.

Kıbrıs konusunun çözüm çabaları devam ederken, Rauf Raif Denktaş’ın bizlere bahşettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de yüceltmek zorundayız.

Bu düşünceler etrafında, Kurucu Cumhurbaşkanımız merhum Rauf Raif Denktaş'ı saygı ve rahmetle anarım.”

Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluDPRauf Raif Denktaş
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