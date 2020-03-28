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Ataoğlu, SÜTEK’in Üreticilere Yaptığı Süt Verimini Azaltın Çağrısı Kabul Edilemez

“Bu yanlış tutumun giderilmesi için hükümeti göreve davet ediyorum”

28 Mart 2020 Cumartesi 16:46
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Ataoğlu, SÜTEK’in Üreticilere Yaptığı Süt Verimini Azaltın Çağrısı Kabul Edilemez

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, süt üretimine ilişkin Süt Endüstrisi Kurumu’nun üreticilere yaptığı “süt verimini azaltınız çünkü sütü toplayamayacağız” şeklindeki  çağrının kabul edilemez olduğunu kaydetti ve bu yanlış tutumun giderilmesi için hükümeti göreve davet etti.

Ataoğlu yazılı açıklamasında, SÜTEK’in üreticilere; “Cumartesi ve Pazar günleri süt toplanmayacağından, yem rasyonlarının düzenlenerek üretilecek süt miktarının düşürülmesi” yönünde çağrıda bulunduğunu hatırlattı.

Ataoğlu şöyle dedi:

“Elde edilecek her kuruşluk gelire hem halkın, hem de devletin ihtiyaç duyduğu bugünlerde, böyle absürd tutumlar değil, tam aksine üreticiyi başka mamul üretimine yönlendirmek veya ülkemize giren süt ürünleri ithalini yasaklamak gibi çareler üretilmesi gerekiyordu.”

Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluSüt Endüstrisi KurumuSüt
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ARANDEZ GURANDEZ 2020-03-28 17:10:44

ULKEYI BATIRANLAR BIRBIRLERINE AKIL VERIYOR. YOK SOYLE YAP. YOK BOYLE YAP. Size oy verirsem ellerim kirilsin.

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