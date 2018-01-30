Ataoğlu: "Turizm Bakanlığı ilk kez bu kadar değere bindi"

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, Koalisyon sürecinde son noktanın henüz konmuş olmadığını söyleyen Ataoğlu, hangi bakanlıklar ve daireler geldiğini üç aşağı beş yukarı bildiklerini ancak TDP Parti Meclisi’nin kararını beklemek gerektiğini ifade etti. Ataoğlu, “Turizm sürecinde ısrarcı oldum. Turizm illa olsun dedim. Başlattığımız bir proje var… Yarım kalan projelerimizi de bitirme şansımız olsun. Çok hayallerimiz vardı. Her ne hal ise bu Turizm Bakanlığı uzun zaman sonra ilk kez bu kadar değere bindi. Herkes ısrarcı oldu bu konuda. Sağolun arkadaşlar anlayışla karşıladı” dedi.

UBP İLE HÜKÜMET SÜRECİNE ELEŞTİRİ…

Ataoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz hükümetken UBP ile geçirmiş olduğumuz sürede son günlerdeki ortağına sorulmadan alınan karar ve kendi başlarına yapmış oldukları açıklama sonrasında DP olarak yapmış olduğumuz önergeye kimse oy vermeden karşı durdu. Hem seçim tarihinin üç hafta ertelenmesi ve bütçenin çok sıkı bir şekilde çalışılıp geçmesiyle ilgiliydi. Serdar Denktaş bu süre içinde de bütçe geçtikten sonra 4 Şubat’ta seçimin gerçekleşmesi, bütçenin geçmemesi durumunda da yaşanacak sıkıntıların neler olduğunu anlattı. Şu anda 4’lü koalisyon ilk kez uygulanacak bir hükümet. Belki de burada 4 farklı görüş var. 6 partinin mecliste olduğu bir dönem. Halkın büyük beklentisi var. Bu 4’lü iyiniyet gösterip toplumun beklentisine de cevaz verebilir inancındayım”.

ŞEHİRCİLİK, İÇİŞLERİ’NE; ORMAN İSE TARIM BAKANLIĞI’NA…

4 kişinin olduğu bir ortamda uyum da uyumsuzluk da olabildiğine işaret eden Ataoğlu, bir kişide sorun çıktığında bunun herkese yansıdığını vurguladı. 4’lü koalisyon sürecinde bu şekilde sorunlar yaşanacağına ihtimal vermediğini sözlerine ekleyen Ataoğlu, “Parti başkanlarına baktığımda birlik beraberlik içinde yürüyeceğine inanıyorum. Bölüşüm de iyi bir bölüşüm oldu. Bu 4’lü içinde üçlünün içinde bize verilen alternatiflerin daha fazla olduğu ama 4’lü içinde hemen hemen aynı seçeneklerin olduğu bir durum var. 3’lüde YAGA’nın, istatistik biriminin ilavesiydi. Şu anda Maliye’nin maliye olması gereken noktaya geldi. Bizim bakanlığımızdan da orman ve şehirciliğin alındığı söz konusu. Şehircilik İçişleri’ne, orman da Tarım’a gitti. Bu dairelerin alınması bizim için sorun teşkil etmez” dedi.

"'NE HALİN VARSA GÖR' ANLAMINA GELMEZ..."

Ataoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Toplumun beklentisi 4’lünün iyi hizmet vermesi ise ve bazı daireler başka bakanlıkların altına gitse bile ‘bu daireleri sen aldın, ne halin varsa gör’ anlamına gelmez. Bizim şehircilikle ilgili başlattığımız birçok olay var. Elbette o bakan arkadaşımıza çalışmalarımızı vereceğiz ve takipçisi olacağız. Gerek orman gerekse şehir planlama için de geçerli bu durum. Önemli olan birlik ve beraberlik içinde çalışacağımız bir ortam yaratmaktır”.

“8-10 SENE ÖNCE ÇALIŞAN BİRİSİ OLAYLARA KARIŞTI, DOĞRUDUR… ÇALIŞANIMIZ ÇOK”

Afrika ve Meclis olaylarını da değerlendiren Ataoğlu, 4’lü koalisyonun bunlara verilecek bir cevap olduğunu vurguladı. Ataoğlu, “Bir gazetede bir tanker şoförümün de olaylara karıştığını yazdılar, doğrudur. 8-10 sene önce çalışanlardan birisiydi. Çalışanımız çok. Bunlar arasından birileri gitmiş olabilir. Bugün çalışmakta olanlardan da biri gitmiş olabilirdi” diye konuştu.

“BELLİ DÖNEMDE GÖNLÜMDEN 3’LÜ KOALİSYON GEÇTİ… DÜN, OYLAMADA KART CEBİMDEN BİLE ÇIKMADI”

Koalisyon çalışmalarındaki görüş ayrılıkları iddialarına yanıt veren Ataoğlu, şunları söyledi:

“Herhangi bir strateji yok. Herkesin gönlünden geçen olaylar vardı. Belli dönemlerde gönlümden geçen 3’lüydü. Ama artık gönlümden geçen olay değildi. En yetkili kurul olan Parti Meclisi’nin verdiği karar var. Dün akşamki oylamaya yönlendirme olur gibi bir algı oluşmasın diye katılmadım. Parti Meclisi’nin vereceği karara saygı duydum. Parti Meclisi’nde konuşma da yapmadım, oylama sırasında da bana verilen kart cebimden bile çıkmış değil.

"DP ÖZÜNE DÖNDÜ…"

Ataoğlu, DP ve Serdar Denktaş’ın halkın beklentisine hızlı yanıt vermek için çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayarak, “Evet, yeni bir DP” dedi. Geçmiş dönemde DP’den seçilen milletvekillerinin nerede nasıl ne şekilde olduğunu bildiklerine de işaret eden Ataoğlu, “Oy oranı ve milletvekili sayısını da tartışırız. Geçmiş yıllardaki pastanın 4’e bölündüğü, nüfus artsa bile 8’e bölünen bir pastanın içinde %8 civarındaki oy oranı ve 3 milletvekilinin kendi içimizdeki vekilimiz olduğunu, 50 vekilimizin büyük çoğunluğunun kendi içimizden gelen çocuklarımızın, üyelerimizin olduğunu gördük. O yüzden DP özüne döndü. Hem DP hem DP’liler için daha farklı bir dönem olacak”.