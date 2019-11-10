Atatürk Güzelyurt’ta da törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. Yıldönümü nedeniyle Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Tören,protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başladı.Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar önce göndere çekildi ardından yarıya indirildi.

Tören, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi öğrencisi Halime Denizkurdu’nun ‘Bir Tutkudur Mustafa Kemal’ adlı şiiri okumasıyla sürdü.

Törende daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Tarih Öğretmeni Aysun Candan Özada, Mustafa Kemal Atatürk’ün, tabulara kafa tutan bir devrimci, cesur bir yürek ve entelektüel bir kişilik olduğunu belirterek, hayatı hakkında bilgiler verdi.

Özada, Atatürk’ün anılarından kesitler paylaşarak, gençlerin onun yolundan yürümeye ve onun ışığıyla aydınlanmaya devam edeceğini vurguladı. Konuşmaların ardından tören sona erdi.