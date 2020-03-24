Ateş ve Öksürük “ Polikliniği devreye giriyor” Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde “ Ateş ve Öksürük “ Polikliniği devreye giriyor.

Yarından itibaren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Ayaktan Tanı Merkezi girişinde haftanın 7 günü sabah 08.30- 22.00 saatleri arasında hizmet verecek olan “ Ateş ve Öksürük “ Polikliniği devreye giriyor.

Bundan böyle ateş ve öksürük şikayeti bulunan vatandaşların buraya başvurmaları önemle rica olunur.