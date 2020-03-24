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Ateş ve Öksürük Polikliniği devreye giriyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde “ Ateş ve Öksürük “ Polikliniği devreye giriyor.

24 Mart 2020 Salı 15:16
1291 Okunma
Ateş ve Öksürük Polikliniği devreye giriyor

Ateş ve Öksürük “ Polikliniği devreye giriyor” Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde “ Ateş ve Öksürük “ Polikliniği devreye giriyor.

Yarından itibaren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Ayaktan Tanı Merkezi girişinde haftanın 7 günü sabah 08.30- 22.00 saatleri arasında hizmet verecek olan “ Ateş ve Öksürük “ Polikliniği devreye giriyor.

Bundan böyle ateş ve öksürük şikayeti bulunan vatandaşların buraya başvurmaları önemle rica olunur.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSağlık Bakanlığı
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Aman Ha 2020-03-24 15:58:33

Önlem almadan herkesi oraya yönlendirirseniz gerçek koronalıların virüsü diğerlerine bulaştırma ortamı yaratırsınız. Aman ha

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