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Atletizm Federasyonu’na bağlı hakemler, Eğitim Kampı'na katıldı

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı hakemler, yeni sezon öncesi düzenlenen Eğitim Kampı'na katıldı.

18 Eylül 2022 Pazar 15:55
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Atletizm Federasyonu’na bağlı hakemler, Eğitim Kampı'na katıldı


Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen kamp 17-18 Eylül tarihlerinde Lapta Gençlik Kampı'nda yapıldı.

Düzenlenen kampta hem hakemler geride bırakılan sezonu değerlendirdi hem de yeni sezona hazırlık amacıyla yeni çıkan kurallar eğitmenler tarafından hakemlere aktarıldı.

Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı "Kampta bilgilerin tazelenmesinin yanı sıra sezon öncesi kaynaşma da amaçlanmıştı, hakemlerimizle birlikte verimli bir kampı tamamladık. Hakemlerimiz bilgilerini tazeleyerek yeni sezona hazırlandılar ayrıca geçen sezonun hep beraber değerlendirmesini yaptık. Bu sezona hazırlık amacıyla yaptığımız kamp çok verimli geçti, katılan tüm hakem ve eğitmenlerimize teşekkür ederim." dedi.

Son Güncelleme: 18.09.2022 16:02
Anahtar Kelimeler:
KKTC Atletizm Federasyonu
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