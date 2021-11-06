Atun: Bu zor dönemi birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız

Atun, "Erken seçimle birlikte partimizin tek başına iktidara geleceğine olan inancım tamdır" dedi.

Atun aynı zamanda kendisini göreve atayan Başbakan Faiz Sucuoğlu'na da teşekkür etti.

İşte Atun'un açıklamaları:

Dr. Faiz Sucuoğlu kabinesinde Ekonomi ve Enerji bakanı olarak atanmış bulunuyorum.

Ülke olarak son derece zor bir dönemden geçmekteyiz. Bu dönemde üretimi, dayanışmayı, işbirliğini ve kardeşliği geliştirmek zorundayız.

Gelişen süreçte, sayın Genel Başkanımız Faiz Sucuoğlu Başbakanlığında oluşan kabinede, daha önce uzun bir dönem hizmet verme fırsatında bulunduğum, Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görevlendirildim. Bu güven için sayın Başbakanımız Sucuoğlu’na teşekkür ederim.

Makamlar gelip geçici, ama KKTC kalıcıdır. Geçtiğimiz iki yılda ülke ekonomisi çok ciddi zararlar gördü. Tüm ülke insanımız büyük bir dayanışma içerisinde gerek mal gerekse hizmetler sektörlerinde üretime dört elle sarıldı.

Önümüzdeki günlerde tarihinin netleşeceği erken seçime kadar Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev yapacağım. Erken seçimle birlikte partimizin tek başına iktidara geleceğine olan inancım tamdır.

Bu kısa sürede yapılabilecek olanlar bellidir. Yoğun bir mesai ortaya koyarak, tüm tecrübem ve geçmiş birikimlerimizle halkımızın üretim mücadelesine gerekli katkıyı koymaya hazırım. Bilinmesini isterim ki, mesaimin tamamını bu sürede ülkemizin kalkınmasına, üreten insanlarımızın sorunlarını çözmeye, yıpranan kurumlarımızı ayağa kaldırmaya harcayacağım.

Bu zor dönemi, birlik ve beraberlik içerisinde aşacağımıza olan inancım tamdır.