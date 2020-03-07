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Av. Hasan Yücelen açıklama yaptı

Lefkoşa Türk Lisesi'nde yaşanan skandal olayların ortaya çıkmasının ardından açığa alınan 2 öğretmenden biri olan Salih Mendeli'nin avukatı Hasan Yücelen, Müvekkili Salih Mendeli'nin olayla ilişkisi olmadığını söyledi.

07 Mart 2020 Cumartesi 16:43
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Av. Hasan Yücelen açıklama yaptı

Lefkoşa Türk Lisesi’nde yaşanan skandal olayların ortaya çıkmasının ardından açığa alınan 2 öğretmenden biri olan Salih Mendeli’nin avukatı Hasan Yücelen, Müvekkili Salih mendeli’nin olayla ilişkisi olmadığını söyledi.

Avukat Hasan Yücelen’in açıklaması şöyle:

“KAMUOYUNA DUYURU
Son günlerde kamuoyunu meşgul eden Lefkoşa Türk Lisesinde yaşanan skandal olay ile ilgili soruşturma devam ederken, konuyla uzaktan yakından ilişkisi olmayan isimlerin de olayın içine çekilmek istenmesi, isminin ifşa edilmesi, Polis tarafından suç unsuruna rastlanmamasına rağmen hedef gösterilmesi ve acımasızca eleştirilmesi, en hafif tabirler ayıptır günahtır.
Bilindiği üzere Lefkoşa Türk Lisesinde adı geçen öğretmen Hüseyin Güngeldi’nin kız öğrencileriyle yaşadığı iddia edilen cinsel ilişkiye girme olaylarının sadece Güngeldi ile sınırlı kalmadığı, başka öğretmenlerin de içinde olduğu ve soruşturmanın devam ettiği basında yerini aldı. Konunun ifşası üzerine görevden alınan Güngeldi, aynı zamanda bağlı olduğu sendikadan da görevinden el çektirilerek soruşturmanın salimen yürütülmesi, olay sonuçlanana kadar da okuldan ve sendika’dan uzaklaştırılmasına karar verildi.
Gözler diğer öğretmenlerin kim olduğuna çevrilirken, ortaya atılan Salih Mendeli ismi, yani müvekkilim de hedef tahtasına çevrildi.
Konuyla hiçbir alakası olmamasına rağmen, iftira ve dedikodu mekanizmasının harekete geçmesiyle hedef tahtasına döndürülmeye çalışılan müvekkilim Mendeli’nin, Polis soruşturmasında en küçük bir tespit ve bulgunun olmadığının altını çizmek isterim.
Polis, 1 aydır yaptığı soruşturmada müvekkilim Salih Mendeli’ye ait her hangi bir bulgu ve suça rastlamamışken, KTOEÖS tarafından dayanağı olmayan ve ortada dolaşan sözler referans gösterilerek hem sendikadan, hem de Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı kararla okuldan uzaklaştırması kabul edilememektedir.
Müvekkilimin tek suçu, Hüseyin Güngeldi’yi tanımış olmasıdır. Bunun dışında kendisi ile en küçük bir bağı bulunmamaktadır ve konuyla uzaktan yakından alakası yoktur. Ki, Polisten kayıtların istenmesi durumunda Mendeli’nin bu işin içerisinde olmadığı açık bir şekilde görülecektir.
Bu bağlamda, ailesi, yakınları, arkadaşları tarafından mesnetsiz bir şekilde karalanarak toplumda küçük düşürülen müvekkilim için tüm hakları arayacağımızın bilinmesini isteriz.
Kendi sorumluluklarını ortadan kaldırmak isteyen Sendikaya da, Eğitim Bakanlığında da kanunlar çerçevesinde hesap soracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.
Çamur at izi kalsın politikasının bu olayda işlemeyeceğini herkese göstereceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur…
Avukat Hasan Yücelen”

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Türk LisesiTaciz
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RUMUZ 2020-03-07 21:27:58

Siken yarıyor...

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