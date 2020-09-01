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AVCI: “TRAFİKTE UYUŞTURUCU TESTLERİ DE YAPILMALI”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, ehliyet sisteminin yetersiz kaldığını ve sistemin değişmesi gerektiğini vurguladı.

01 Eylül 2020 Salı 10:57
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AVCI: “TRAFİKTE UYUŞTURUCU TESTLERİ DE YAPILMALI”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, ehliyet sisteminin yetersiz kaldığını ve sistemin değişmesi gerektiğini vurguladı.

Avcı ayrıca, trafikte alkol testinin yanında uyuşturucu testlerinin de yapılması gerektiğinin önemine dikkat çekti ve “Uyuşturucu madde kullanıp, yollarda araç süren sürücü sayısının arttığına inanıyoruz. Ülkemizde maalesef uyuşturucu madde kullanımı yayılmaya ve artmaya devam etmektedir. Bunu kimse inkar edemez, madde kullananların birçoğu araç kullanmaya da devam etmektedirler, bu yasanın meclisten daha fazla oyalanmadan geçirilmesi gerekmektedir. Karayollarında yapılacak denetimler olarak, denetim malzemelerinin alınmış olması ve polisimizin güçlendirilmesi gerekmektedir ama orada biraz yavaşız” dedi.

Avcı, güncel olarak uygulanan ehliyet verme sisteminin çağ dışı kalmış bir ehliyet sistemi olduğunu ve bu ehliyet sistemi ile maalesef öğrencilerin ehlil olarak ehliyet aldığının göstergesi olarak kabul edilemeyeceğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazalarını Önleme Derneği
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