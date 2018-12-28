Avcılara fişek duyurusu!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Polis Genel Müdürlüğü’nün (PGM) ve Gümrük Müdürlüğü’nün yasak fişek girişlerinin önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerinin sıkılaştırıldığı ve Kıbrıs’ın kuzeyinde avcıların her türlü kullanıma olanak sağlayacak gerek yerli üretim gerekse ithal marka fişekler bulunduğu belirtildi.



Açıklama şu şekilde:

2019 yılının, 06 Ocak Pazar günü başlayacaktır. Ülkemizde, avcılarımızın her türlü kullanıma olanak sağlayacak gerek yerli üretim gerekse ithal marka fişekler bulunmaktadır.

Bu nedenle Güney Kıbrıs menşeli fişeklerin kullanılmaması, hem yasal hem de güvenlik açısından büyük önem arzetmektedir. Kara sınır geçişlerinde, Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ve Gümrük Müdürlüğü tarafından yasak fişek girişlerinin önlenmesine yönelik kontrol ve denetimler sıkılaştırılmıştır.

Avın bir spor olarak kabul edilmesi, ithali ve kullanımı yasak olan fişeklerin kullanılmaması ve avcıların can güvenliğinin sağlanması, ön planda tutulması gereken konulardır. Yasal bir sorunla karşılaşılmaması için Patlayıcı Maddeler Müfettişliği tarafından belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.