Avcılık Federasyonu bu akşam genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı yapma kararı aldı

İnce Av, İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan av haritasında gösterilen bölgelerde gerçekleştirildi.

Avın ilk gününde iki avcı yaralandı. Avcılardan biri kendi tüfeğinden, diğeri ise başka avcıların tüfeğinden çıkan saçmalarla yara alarak hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, Avcılık Federasyonu, ava açılan bölgelerle ilgili hükümetle uzlaşamadıkları gerekçesiyle eylem yapmaya hazırlanıyor.

Federasyon, bundan sonraki süreci belirlemek üzere tüm kulüplerin katılımıyla bu akşam genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı yapma kararı aldı.

(BRT)