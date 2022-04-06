Avcıoğlu: KIB-TEK’in bakanlık eliyle zarara uğratılması konusunda önceden şikayette bulunmuştuk

Maliye Bakanı Sunat Atun, KIB-TEK’in ağır mali zararlar görmesine yola açanlarla ilgili başsavcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıklarını, bu doğrultuda Maliye Teftiş Kurulu’na talimat verdiğini açıklamıştı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Maliye Bakanı Atun’un açıklamalarına cevap verdi.

Avcıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“23 Eylül 2020 tarihinde Yüksek Yönetim Denetçisi Ombudsman'a ve Sayıştay Başkanlığına kurumun Bakanlık eliyle zarara uğratılması konusunda ve iki konuda daha şikayette bulunmuştuk.

Sayıştay Başkanlığının bu konuda raporu konusunda bir dönüş alamadık.

Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu, daha önce yapılan bir başka şikayette başka bir Denetim Kurumunun incelediği konuyu ben incelemem cevabı verdiği için, Maliye Teftiş'e şikayette bulunulmadı.

Ombudsman Sn. Emine Dizdarlı ise bu konudaki raporunu yayınladı.”

Raporda kurumun zarara uğratılması ile ilgili şu ifadelere yer verilmişti:

"Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından yürürlükte olan Nizamnamelere uygun olarak yapılan tarife düzenlemelerinin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından herhangi yasal bir gerekçe gösterilmeden Bakanlar Kuruluna gönderilmemesi bir eksikliktir ve/veya yapılması gerekenin yapılmadığının bir göstergesidir veya idari bir ihmaldir. Bu nedenle, Sayın Yusuf Avcıoğlu iddiasında haklıdır."