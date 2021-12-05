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Avukat Ongun Talat CTP'den aday

Avukat Ongun Talat CTP'den aday

05 Aralık 2021 Pazar 13:23
443 Okunma
Avukat Ongun Talat CTP'den aday
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 Talat, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Türlü toplumsal yoksunluklar yaşadığımız bu zor günlerde insan memleketinde en çok da umudun azalmasına üzülüyor. Gençlerin doğduğu topraklara kök salması yerine, gözlerini tıpkı 90’lı yıllarda olduğu gibi yeniden göç yollarına çevirmesi hepimizin yüreğini kanatıyor. Biz 90’lı yılların bu tanıdık karanlığının ardından, 2000’li yıllarda bu topraklara yeniden umudun ve baharın gelişine hep birlikte şahit olmuş bir nesiliz. Biz “Umudunu kesme yurdundan” sözünün peri masallarından çıkan bir cümle değil, çok bedeller ödenerek verilen mücadelelerin sonucu olduğunu bilen insanlarız… İşte tam da bu yüzden bu ülkeye karanlık çöktüğü zaman, bizim için mücadele yeniden başlıyor demektir… Yeniden umudu ve baharı getirene kadar… “Umudunu kesme yurdundan…”"

Son Güncelleme: 06.12.2021 00:44
Anahtar Kelimeler:
Ongun Talat
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