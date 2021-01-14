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AVUNDUK: “ESAS MESELE MEMLEKET SEVDASIDIR”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

14 Ocak 2021 Perşembe 10:47
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AVUNDUK: “ESAS MESELE MEMLEKET SEVDASIDIR”

ÖZEL HABER

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede son yaşanan gelişmeleri değerlendiren Avunduk, “Siyasetçiler biz sorunları çözmek için geldik dediler. Ancak bu sorunları çözemediler. Bunları yapamadılar. Bir ülkeyi Meclis yönetir, siyasi partiler yönetir. Bir ülkede olan veya olmayan her şeyin sorumlusu Meclis içindeki insanlardır. Bizi yönetsinler diye oy verdik. Yasa istersek, yasayı yapacak olan da Meclis’tir, denetleyecek olan da, yürütme görevini yapacak olan da. Eğer oraya bu işi yapmak için gidildiyse, yapılacaktır. Bürokrasi de yasalarla düzenlenir. Temel konu memleket sevdası taşıyıp taşımamaktır. Memleket sevdası da ‘Ben memleketi seviyorum’ demekle olmuyor. Sen memleketin refahını ne kadar yükseltirsen, o ülkeyi o kadar seviyorsun demektir” dedi.

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Candan Avunduk
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