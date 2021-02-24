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Avunduk: KKTC’de sanayinin ihtiyaç duyduğu destek üzerine konuştuk

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından oluşturulan Ekonomik Örgütler Platformu üyeleri, Ankara’da, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştüler.

24 Şubat 2021 Çarşamba 09:32
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Avunduk: KKTC’de sanayinin ihtiyaç duyduğu destek üzerine konuştuk

Oldukça yoğun geçen temaslar sonrası görüşlerini BRT’ye aktaran Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Külliye’de gerçekleşen toplantıda her sektörün kendi sorunlarıyla birlikte Covid’in getirmiş olduğu ekonomik durumla ilgili görüşlerini ortaya koyduklarını, Eylül ayında çevrimiçi yapılan görüşmede konuşulan konuların, esasen biraz daha gelişmiş halini görüştüklerini ve fikirlerini anlattıklarını belirtti.

Avunduk, aşı programlaması ile ilgili kendilerinin de çok yoğun çalıştıklarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin aşı programlama ile beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkının da aynı paralelde yoğun çalışmalar içerisinde olduklarını aktararak, önümüzdeki günlerde bununla ilgili gelişmeleri hep birlikte takip edeceklerini söyledi.

Avunduk, Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üretime dayalı ihracat odaklı bir ekonomik yapının gelişmesi için reel sektör odaklı düşünülmesi gerektiğini, reel sektörün ihtiyacı olan konuları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a aktardıklarını söyledi.

Avunduk, “Özellikle ülkemizdeki sanayinin gelişmesiyle ve ihracatın gelişmesiyle ilgili sanayicilerin ihtiyaç duyduğu Türkiye Cumhuriyeti katkı ve desteklerinin neler olabileceği konusu üzerinde konuşuldu, tartışıldı” dedi.
        
        
 

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