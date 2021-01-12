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AVUNDUK:  “ÜLKEMİZDE KAMU REFORMU ŞARTTIR”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

12 Ocak 2021 Salı 10:06
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AVUNDUK:  “ÜLKEMİZDE KAMU REFORMU ŞARTTIR”

ÖZEL HABER

Teknolojinin gelişmesiyle, çok kişinin işini artık az kişinin yapabildiğini söyleyen Avunduk, “Tekonoloji geliştikçe, çalışan sayısı azalıyor. Maalesef bizde teknoloji geliştikçe, kamuda istihdamlar da artıyor. Kamunun cazibe merkezi olmaması lazım. Kamuda ikinci iş yapma sıkıntısı da vardır. Kendi adına olmasa da başkasının adına yapıyor, ama kendi yapıyor. Herkes her işi yapabilir modundadır bu ülkede. Halbuki ikinci işi yasaklayacaksın ve denetleyeceksin. Kamu çalışanı isen, başka bir işi yapmayacaksın. Bizim ülkemizde kamu reformu şart” dedi. 

Belediye sayısının da fazla olduğunu söyleyen Avunduk, “Bizde 4 tane belediye yeter. Her belediyede kaç kişi çalışır? Halbuki 4 tane güçlendirilmiş belediye ile bu işler çözülür. Bir Gazimağusa’da, bir Lefkoşa’da, bir Girne’de, bir de Güzelyurt’ta. Yeter de artar bize” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Candan Avunduk
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