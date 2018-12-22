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Ayvasıl Şehitleri Anıldı

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası...

22 Aralık 2018 Cumartesi 12:09
Ayvasıl Şehitleri Anıldı

Ayvasıl (Türkeli) Şehitleri bugün düzenlenen törenle anıldı.

23 Aralık 1963'te Rum Yunan ikilisi tarafından katledilen 19 Kıbrıslı Türk'ün anısını simgeleyen Ayvasıl Şehitliği'nde yer alan anma törenine, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, bazı milletvekilleri, KTBK, GKK, siyasi parti ve muharip deneklerin temsilcileri, okullar, öğrenciler, askeri erkan, şehit aileleri ve diğer yetkililer katıldı.

Törende Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Seyhan Canbaz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Canbaz, 21 Aralık 1963 Kanlı Noel'in Kıbrıslı Türklere acı dolu olaylar yaşattığını, ailelerini kaybettirdiğini ifade ederek, tüm şehitleri rahmetle andı.

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Canbaz, Rum Yunan ikilisinin barbarlığını ve yaşattığı yürekler acısı insanlığa yakışmayan olayları unutmayacaklarını belirterek, Rum barbarlığı ve bu acı olayları tarihin affetmeyeceğini vurguladı.
Kıbrıs Türk halkına yaşam hakkı sunmak istemeyen Rum'un bugün de bu düşüncesinden vazgeçmediğini ifade eden Canbaz, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve egemenliğini devleti ve bayrağı altında sürdüreceğini kaydetti, Kıbrıs'ta Anavatan Türkiye'nin garantörlüğünde eşit siyasi haklarının korunacağı bir anlaşmanın yaşayabileceğini kaydetti.

Canbaz, bu toprakları vatan ve devlet yapan aziz şehitleri saygıyla andı, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve kahraman askerlere şükranlarını sundu.
TSK'dan Üsteğmen Ahmet Karakoç da, toprağı vatan yapmak için canlarını feda eden şehitleri saygıyla anarak, geçmişin ve tarihin unutulmaması ve şehitlerin hatıralarının canlı tutulmasının gelecek için önemine vurgu yaptı.

Karakoç, Rum Yunan ikilisinin, 1963 yılında Akritas Planı’nı uygulamaya koyduğunu ve Kıbrıs Türk'üne yönelik katliam başlattığını, ancak şanlı Kıbrıs Türk halkının mücadelesi ve Türkiye'nin uluslararası haklardan yararlanarak yaptığı müdahale ile adaya barış geldiğini ve 44 yıldır adada huzur ve barış olduğunu vurguladı.

Karakoç, kin ve nefretin ömür boyu süremeyeceğini ancak barışa ulaşmak için de masada, adadaki gerçeklerin gözden kaçırılmaması gerektiğini belirterek, şehitlere; "Kabirlerinizde rahat uyuyun geçmişimizi asla unutmayacağız hep dimdik ayakta duracağız vatanımızı bayrağımızı sonuna dek koruyacağız" diye seslendi.

Törenin ardından şehitlik gezildi, çiçekler sunuldu.

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