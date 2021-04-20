B-12 VİTAMİNİ VE SİYASET

Daha dün yazdığım köşe yazısının MÜREKKEBİ KURUMADAN, muhalefet partilerinden zehir zemberek bir açıklama geldi…

Çünkü hükümet dün meclis oturumu için meclise gelmedi…

Ne yazmışım dün?

“Meclis bugün “Erken seçim” gündemi ile toplanacaktı… Ama şu saat oldu hala daha toplanamadı… Mevcut duruma bakıldığında hükümet nisabı sağlayamıyor… HER PAZARTESİ YENİ BİR NİSAP ÇIKMAZI… Muhalefetin erken seçim tarihinin belirlenmesi için nisaba destek verip vermeyeceğini hep birlikte göreceğiz… Bu arada meclis en son ne zaman saat 10.00’da toplandı hatırlayan var mı?” demişim.

Muhalefet nisaba destek verecek mi diye sorarken hükümet meclise gelmedi…

Yapılan açıklamada “Sabah 10’dan beri burada bekliyoruz” dedi muhalefet kanadı…

Vallahi TERS KÖŞE OLDUK bizlerde…

Umduğumuz başka bulduğumuz başka…

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Peki ne dedi dün muhalefet? “Bundan sonra sert adımlar atılacak” dedi. TDP, “Seçimden kaçmak için meclisin toplanamadığını” savundu. HP ise “Halka saygısızlık yapılıyor” dedi. CTP ise “Bu durumu bir darbe olarak” yorumladı.

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Tabi meclisten bir açıklama yapıldı. Mecliste birçok personelin temaslı olması nedeniyle Meclis Genel Kurulu’nun 29 Nisan’a kadar toplanmayacağı açıkladı…

Ancak HP Genel Başkanı Kudret Özersay, bu kararın yasadışı olduğunu söyledi ve Perşembe günü mecliste yoklama alınması gerekliliğine vurgu yaptı…

Ortalık yine ŞIKIR ŞIKIR…

Bakalım neler olacak Perşembe günü göreceğiz…

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BİZİM VEKİLLER aşılanmamış mıydı yahu?

Tabi öncelikli risk gruplarının aşılanması için aşı olmayı reddedenleri tenzih ediyorum…

Hatta koronavirüsü semptomsuz ve uzun süre düşük pozitif atlatarak bağışıklık kazanan bir vekil, aradan daha 2 ay geçmeden çıkıp da “AŞIMIZI OLDUK” diye çarşaf çarşaf açıklama yapmamış mıydı?

Allah Allah rüya gördüm sanırım…

B-12 eksikliği de olabilir…

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Hükümetin ‘Erken Seçim’ konusundaki kaygıları anlaşılabilir AMA her ne olursa olsun Milletin Meclisinde, Milleti temsil eden vekillerin, Ara seçime gitmemek ve devlet bütçesini 10 milyon TL zarara sokmamak için o meclise gitmesi gerekirdi…

Vatandaşın vergileri ile maaş alanlar vatandaşı mağdur EDEMEZ!

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Hükümet “Erken seçimden” korkuyor mu?

“Hazırız” diyorlar ama HAZIR FALAN DEĞİLLER…

Çok özür dilerim ama gerçek bu…

Şu anda girilecek bir erken seçim, hükümet partileri adına sadece intihar olur…

UBP’de ayrı, DP’de ayrı YDP’de apayrı dertler var…

Birde ortak sorunları ise GİZLİDEN GİZLİYE yaptırılan seçim anketleri…

Yüzde oranları yerlerde…

Allah yardım etsin ne diyeyim…

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Partilerin içinde yaşanan krizler VATANDAŞIN KADERİNİ belirlememeli…

Vatandaşın kaderi OL-MA-MA-LI…

Mali olarak gırtlağımıza kadar battığımız bu dönemde, kimsenin siyasi çekişmesi veya siyasi gelecek kaygısı vatandaşı zerre kadar ilgilendirmiyor…

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Kol kırılsa da yen içinde kalmalı değil mi?

Tabi bu yüzden yasaları çiğnemek veya milletin meclisine gitmemek SİYASETİN AHLAKINA uyar mı?

Bunu da siyaset bilimciler anlatsın…

Halkın vicdanı cevap versin…

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Son bir uyarıda bulunmak istiyorum…

Orta Doğu coğrafyasının ortak sorunudur B-12 eksikliği…

Havasından mıdır suyundan mıdır bilinmez…

Yaşananları ÇOK ÇABUK UNUTUYORUZ…

Kötü niyetimizden değil…

Her gün beynimize 50 tane olay sığdırmaya çalıştığımızdan kafa almıyor artık belli bir süre sonra ve geçmişi silmeye başlıyor…

Çabuk unutuyoruz o yüzden yaşananları…

E yediğimiz hibrit tohumlu ürünlerde de nerede öyle doğal vitamin? Hafızalar zehir gibi olamıyor…

Ciddi hafıza sorunu yaşadığımız bu zamanlarda B-12 eksikliğinin kurbanı olup, yakın geçmişte yaşananları ve yaşatılanları VE HATTA yakın geçmişte söylenenleri ve söylediklerimizi unutmayalım…

Sözüm sadece vatandaşa değil, milleti temsil edenlere de…

B-12 önemli…

Ki siyasette ÇOK DAHA önemli…

Söylediklerinizi sık sık hatırlatın kendinize… Yaşananları başkalarına UNUTTURMAYA ÇALIŞMAK yerine kendiniz hatırlayın…

Hatırlayın ki ona uygun davranıp kendinizle çelişmeyin…

Üç gün önceki açıklamanızı birden KARŞINIZA KOYUVERİRLER…

Teknolojinin en kötü yanı da bu işte…

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Bir de Allah korusun bu işin sonu Alzheimer hastalığına kadar gider…

B-12 vitaminini evinizden yurdunuzdan eksik etmeyin…