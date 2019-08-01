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Baf Türk Birliği: Aynı ruhla her daim daha iyi için mücadeleye devam

Dökmen, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:09
Baf Türk Birliği: Aynı ruhla her daim daha iyi için mücadeleye devam

Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen, Kıbrıslı Türklerin, mücadelenin sembolü 1 Ağustos’u hep hatırlayarak, kurduğu cumhuriyeti çağdaş düzeyde, emin adımlarla ilerletmesi ve aynı yüce ruhla her daim daha iyi için mücadeleye devam etmesi gerektiğini belirtti.

Dökmen, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türkü’nün sahip olduğu toplumsal birliktelik, inanç ve iradeyle büyük mücadeleler sonucu geldiği bu günde 1 Ağustos’un öneminin çok büyük olduğunu kaydetti.

Geleceğe umutla bakılıp, çok çalışılmanın tek yol olduğunu da belirten Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen, mücahitleri selamlardı, şehitleri saygıyla andı.

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Baf Türk Birliği
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