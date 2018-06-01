Bağımsızlık Yolu, Bican’ı destekleyeceğini açıkladı

“Bağımsızlık Yolu Omorfo Örgütü”, Güzelyurt’taki belediye başkanlığı seçiminde, değişim gerektiği düşüncesinden hareketle Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Osman Bican’ı destekleyeceğini açıkladı.

Örgütten yapılan açıklamada, Güzelyurt’un 1998 yılından beridir aynı yönetim tarafından idare edildiği ve iyi yönetilmediği savunuldu.

Açıklamada mevcut belediye yönetiminin, kentte adaletsizliği hakim kıldığı, bütün eleştirilere kulak tıkadığı, diyalog yolları tamamen kapattığı iddia edildi.

Osman Bican’ın belediye başkanlığı durumunda, belediyenin kapılarının bütün halka açılacağına, diyalog ve iş birliği yollarının bütün kesimler için mümkün olacağına, bunun da kentin gelişimi ve kalkınması için bir fırsat olduğuna inanç belirtildi.

Açıklamada, Güzelyurt bölgesinin on yıllardır, gerek Kıbrıs sorununun üzerinde yarattığı belirsizlik, gerekse ülkenin üretimden koparılması ve ekonomik olarak Türkiye’ye bağımlı hale getirilmesi sürecinin bir parçası olarak başta narenciye olmak üzere tarımsal olanakların altının oyulması nedeniyle büyük bir durgunluk ve geleceksizlik buhranı içinde olduğu iddia edildi.

Son dönemlerde bölgeye yapılan yatırımların ancak kısa dönemli ve küçük çaplı bir canlılık yaratabildiği de ileri sürüldü.