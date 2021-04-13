Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
20 ay hapis cezası
20 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildiler
45 gün cezaevine gönderildiler

“Bağışlarınız çocukların yüzündeki gülümsemenin sebebi olsun”

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Ramazan Bayramında fitre ve zekât bağışı kabul edeceklerini açıkladı.

13 Nisan 2021 Salı 13:15
25 Okunma
“Bağışlarınız çocukların yüzündeki gülümsemenin sebebi olsun”

Konuyla ilgili Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, “Kanser halihazırda zorlu bir süreç ve içinde bulunduğumuz bu dönemde herkesin olduğu gibi Kemal Saraçoğlu Vakfı çocuklarının ve ailelerinin de halkın desteğine ihtiyaçları var. Ramazan Bayramı’nda fitre ve zekât bağışlarınızı Kemal Saraçoğlu Vakfı’na yaparak, sizler de bu ihtiyaçların karşılanmasına destek olabilirsiniz” denildi.
“Bu bayram maalesef ailelerimizle olamayabiliriz ama maddi ve manevi desteğimizi paylaşırsak çocuklarımızın yüzündeki gülümsenin sebebi olabiliriz” şeklinde süren açıklamada bu yıl 40TL olarak belirlenen fitre bağışlarını banka hesap numaralarıyla, tüm GSM operatörlerinin faturalı hatlarından KSV yazıp 4110’a kısa mesaj göndererek yapabileceği dile getirildi. 
Açıklamada bağışın www.kemalsaracoglu.org/onlinebagis/ adresinden online olarak yapabileceği de kaydedildi.        
Konuyla ilgili detaylı bilgiye 0542 850 8700 ve 0542 880 8700 numaralı telefonlar aranarak ulaşılabileceği ifade edilen açıklamada Kemal Saraçoğlu Vakfı bağış hesap bilgileri de şöyle aktarıldı:                        
“Asbank 10-304-0000094015, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 9010-49245-351, K.T. Kooperatif Merkez Bankası 10-304-0000285414, Limasol Türk Kooperatif Bankası 16-304-0002205425, Türk Bankası 0007185310, Yakındoğu Bank 10-304-0000003598, Türkiye İş Bankası IBAN TR47 0006 4000 0016 8180 5624 00”.
Kanser yolculuğundaki çocuk ve ailelerine tedavi, ilaç, gıda yardımı, maddi destek, eğitim, psikolojik danışmanlık ve bu gibi daha birçok hizmet veren bir hayır kurumu olan Vakıf, tüm faaliyetlerini, kurum, kuruluş ve bireylerden yani halktan gelen bağışlar sayesinde sürdürüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zaroğlu'ndan Arıklı'ya tavsiye
Zaroğlu'ndan Arıklı'ya tavsiye
Halkın Partisi’nde istifalar devam ediyor!
Halkın Partisi’nde istifalar devam ediyor!
Lefkoşa’da hırsızlık
Lefkoşa’da hırsızlık
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim