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BAKAN OĞUZ, ESENTEPE VE TATLISU BALIKÇI BARINAKLARINDA İNCELEMEDE BULUNDU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Esentepe ve Tatlısu’da bulunan balıkçı barınaklarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

17 Eylül 2020 Perşembe 16:03
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BAKAN OĞUZ, ESENTEPE VE TATLISU BALIKÇI BARINAKLARINDA İNCELEMEDE BULUNDU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Esentepe ve Tatlısu’da bulunan balıkçı barınaklarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Bakan Oğuz’a, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve Bakanlık yetkilileri eşlilik etti.

ESENTEPE BALIKÇI BARINAĞI’NDA EKSİKLİKLER GİDERİLECEK

2013 yılı içerisinde ana mendirek  ve rıhtım tadilatı yapılan Esentepe Balıkçı Barınağı’ndaki eksikliklerin giderilebilmesi için girişim başlatıldı.

TATLISU BALIKÇI BARINAĞI’NA ÇEKEK YERİ YAPILACAK

2019 yılı içerisinde basen alanı taraması yapılan Tatlısu Balıkçı Barınağı’nda çekek yeri olmaması nedeniyle yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla balıkçıların teknelerini güvenli bir şekilde dışarıya alabilmelerine olanak sağlanması için Çekek Yeri Projesinin hazırlanması  yönünde adım atıldı.

Proje kapsamında önceliğe göre eksiklerin giderilmesi hedefleniyor.

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