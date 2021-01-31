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Bakan Pilli PCR uygulamalarını yerinde inceledi

" Bakan Pilli, Lefkoşa ve Girne'de yapılan PCR uygulamalarını yerinde inceledi, Girne Akçicek Hastanesi'ni ziyaret etti" 

31 Ocak 2021 Pazar 17:36
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Bakan Pilli PCR uygulamalarını yerinde inceledi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Fuar Alanı ve Girne Turizm Limanı'nına giderek Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan ücretsiz PCR uygulamalarını yerinde inceledi. 

Lefkoşa Fuar Alanı'nda 617, Girne Turizm Limanı'nında 410 kişiye PCR testi yapıldığını belirten Bakan Pilli, vatandaşların testlere rağbet gösterdigini, sosyal mesafe, maske kullanımı gibi kurallara uyulduğunu vurguladı. 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile de biraraya gelen Bakan Pilli, Girne Belediyesi işbirliği ile Covid-19 aşılarının eski belediye binasında yapılması konusunda hazırlıklar yapıldığını, eksikliklerin giderilmesi için yerinde incelemelerde bulunduğunu kaydetti. 

Bakan Pilli, Girne Bölgesi için eski belediye binasında yapılacak aşı uygulaması ile Girne Akçiçek Hastanesi’nde bir rahatlama olacağını belirtti. 

Girne Akçicek Hastanesi'ni ziyaret eden Bakan Pilli, son günlerde Girne Akçicek Hastanesi başhekimi ve sağlık çalışanlarında bulaşın olması nedeniyle hastane hizmetlerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için hastaneyi de ziyaret ettiğini, son durumla ilgili bilgiler aldığını söyledi. 

Bakan Pilli'ye ziyaretlerinde Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür eşlik etti.

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