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Bakan Pilli: "Toplam 1582 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı" 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1582  olduğunu, 1pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 19:14
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Bakan Pilli: "Toplam 1582 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı" 

Bakan Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize gelen TC vatandaşı olduğunu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını açıkladı.  

18 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1582     

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1   


İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok  


Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 54.566 

Toplam Vaka Sayısı- 118


İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 106

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 8   


Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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