Bakan Taçoy'dan önemli açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy BRT’de katıldığı programda konuştu.

Bakan Taçoy, çalışma affının İçişleri Bakanlığı'nın gündeminde olduğunu ancak yurtdışındaki çalışanlara ön izinlerin biraz kısılacağını hedefin yurt içindeki çalışanlar olduğunu söyledi.

Asgari Ücret konusuna değinen Bakan Taçoy, ekonomik dalgalanmalar sürdüğü müddetçe bu tartışmanın hiç bitmeyeceğini kalifiyeli çalışanların asgari ücretin üstünde bir rakam alması gerektiğinin altını çizdi.

Taçoy yüzde 40'a yakın sigortasız çalışan olduğunu yüzde 18'inin ise hiç kaydı olmadığını açıkladı.

"DESTEKLERİMİZ SÜRECEK"

Bakan Taçoy işverene prim desteğinin süreceğini bu konuda gerekli tedbirlerin aldığını söyledi. "50 bin kişiye %65 destek veriyoruz" diyen Taçoy şöyle devam etti: "700 TL gibi bir rakamı işverene katkı olarak veriyoruz. Yatırımlar arttıkça bu rakam 1400 liraya kadar çıkıyor. Desteğimiz devam edecek"

İHTİYAT SANDIĞI VE SİGORTALAR

İhtiyat sandığının devletten 4.5 milyar alacağı olduğunu açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Sosyal Sigortalar'ın ise haziran ayında 322 milyon lira maaş ve menfaat ödediğini bu rakamın temmuz ayında 450 milyon TL'ye çıktığını aktardı.

"Sosyal Sigortalardaki çalışanlar ile gurur duyuyorum" diyen Bakan Taçoy 13. maaşın yarısından fazlasını kendi öz kaynakları ile ödeyebileceklerini söyledi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Bakan Taçoy Engelsiz Yaşam Evi yasasının yakında bakanlar kuruluna sevki yapılağını ve Engelsiz Yaşam Evi’nin kapılarını yıl sonunda açacağını kaydetti.

Yeniceköy Polis Okulu'nun ise cezaevine düşen veya istismara uğrayan çocukların rehabilitasyonu için sevgi evine dönüştürüleğini söyledi.

Kaynak : Haber Kıbrıs