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Bakanlar Kurulu'ndan Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler için karar

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu sonrasında alınan kararları açıkladı.

19 Şubat 2021 Cuma 20:40
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Bakanlar Kurulu'ndan Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler için karar

Güney'de çalışan işçiler, 7 gün içinde yapılmış negatif PCR testi şartıyla karantina uygulamasından muaf tutularak günübirlik geçiş yapabilecek.

KARAR ŞU ŞEKİLDE:

Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan veya Güney Kıbrıs’ta ikamet edip Kuzey’de çalışan kişiler son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir.

Çevrim içi (Online) eğitim uygulamasının olmadığının ilgili okul tarafından belgelenmesi koşuluyla, Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta belirtilen okullarda eğitim gören öğrenciler, son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir.

Son Güncelleme: 19.02.2021 22:07
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